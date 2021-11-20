北市知名拉麵店遭一星負評攻擊，一名客人痛批員工臉很臭、講話語氣很差，且師傅加麵時用丟的。（圖／翻攝自Google）

北市知名拉麵店「勝王」擁有不少死忠粉絲，但近日一名客人在Google留負評痛批「員工臉很臭、講話語氣像家裡辦喪事，還抱怨師傅加麵時用丟的」，引起熱烈討論。對此，業者也反擊說，認真檢討後決定增加2個新產品，其中一個是一碗要價3千元的拉麵，讓網友全讚翻。

勝王拉麵日前在臉書發道歉啟事，指出店內師傅煮麵沒表情，加麵直接給，但沒用丟的，就只是煮好後放碗裡。「我家沒文化是真的，對付你們這種垃圾回覆，處理就是要快，然後我家也不是日本料理，你就花錢吃麵，剛好師傅忙沒跟你多說話」、「有需要我再燒紙錢給你，還是要我燒什麼客製化的可私訊，我願意幫你出。」

勝王拉麵昨再度發文表示，他們認真檢討了一下，決定要增加讓麵條更美味的選項，也很謝謝大家的建議，感謝大家替店家增加流量，在前幾篇貼文下留言的酸民們，如果有來店裡用餐，這裡招待你一碗。

從畫面中可見，勝王拉麵增加的兩款「新拉麵」分別是「師傅煮麵誦經加持」與「師傅溫柔對你說我要加麵了」，前者一碗要價3000元，後者則要300元。店家也留言補充說「我也不是那麼XX都不知道改進，我們做生意有改進、有進步，謝謝各位了，在此祝福一顆星到五顆星評語的每個都是人中之龍」。

貼文曝光後，吸引超過3千人朝聖，不少網友留言狂讚，「我今天單點味玉看到差點笑出來」、「煮麵那段時間誦經誦不完吧」、「結果意外發現誦經比賣麵好賺」、「我真的要笑死了，會不會真的有人點」、「為了點餐機，今晚下班只好不爭氣的去排隊了」、「以後上餐的拉麵，都隨附一雙直插的筷子了嗎？」