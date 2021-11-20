像被輾過！台中賓士「騎上」小客車 網傻眼：開戰車喔？

台中市清水區20日發生離奇車禍，舊清心餐廳旁的停車場外，有兩台停在路邊的小客車被衝撞，肇事者已不見蹤影，其中後方那台從前保險桿、引擎蓋、前擋風玻璃到車頂嚴重凹陷，究竟怎麼撞的在網路引起熱議，紛紛留言說「撞了第一台在騎上去第二台，然後飛出去」、「神撞法」、「是開戰車喔」、「在表演特技嗎」？警方以車追人已找到肇事的劉男，他當時開著賓士休旅車衝撞後，整台車疊上後方小客車，然後再倒車下來隨即離去，宛如電影情節般驚悚，幸無人受傷。

賓士休旅車衝撞小客車後，整台車疊上去，然後再倒車下來隨即離去，宛如電影情節般驚悚。（摘自臉書社團「清水小鎮」）

有民眾指出，早上7點多時（舊清心餐廳旁停車場）外面發出巨大聲響，出來查看時，發現阿嬤的車居然被撞壓爛了（我阿嬤的車為後面第二輛），肇事車輛不但沒停下來查看，居然還逃逸了，他並附上多張現場照片。

賓士休旅車衝撞小客車後，整台車疊上去，然後再倒車下來隨即離去，宛如電影情節般驚悚。（摘自臉書社團「清水小鎮」）

賓士休旅車衝撞小客車後，整台車疊上去，然後再倒車下來隨即離去，宛如電影情節般驚悚。（摘自臉書社團「清水小鎮」）

現場為停在路邊的兩台車被撞，後方車緊貼著前車屁股，前車左前方嚴重凹陷，離奇的是後車，從前保險桿嚴重解體、引擎蓋面目全非、前檔玻璃裂的一蹋糊塗，到車頂都遍體麟傷，整台車就像被輾壓過一樣。

這起事故離奇撞法引起網友熱議，頻問到底是怎麼撞的？有人還用圖解法給大家看，有人則留言說「撞了第一台在騎上去第二台，然後飛出去」、「神撞法」、「是開戰車喔」、「在表演特技嗎」、「一定是酒駕啦」、「撞成這樣還能逃走，真厲害」！

清水警分局在接獲報案後，立刻以車追人，找到肇事47歲劉姓男子，他因在服用安眠藥之下駕駛賓士休旅車，當時精神恍惚衝撞小客車，整台賓士車騎上小客車後，劉再倒車下來隨即開車離去，該賓士休旅車左前車頭也受損，整個衝撞過程宛如電影情節般驚悚，所幸無人受傷。

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