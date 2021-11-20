2021年中國「5G+工業互聯網」大會20日在湖北武漢開幕，大陸國務院副總理劉鶴做書面致辭時表示，當前資料正在成為關鍵生產要素，要研究推進資料確權和分類分級管理，暢通資料交易流動，實現資料要素市場化配置，合理分配資料要素收益。

新浪財經報導，劉鶴指出，「5G+工業互聯網」是傳統產業跨越式發展的歷史性機遇，大陸5G網路布局具有先發優勢，產業應用場景十分豐富，要充分用好這些有利條件，補齊工業互聯網弱點，大膽探索顛覆式技術路徑，創造性的解決產業難題。

劉鶴並強調，企業是最活躍的科技創新力量，要強化企業創新主體地位，讓各類創新資源向企業集中。同時要鼓勵產業鏈核心企業帶動上下游企業協同創新，提升創新鏈產業鏈水準。他表示，金融機構要加大對企業創新的支持，探索利用數位技術為企業增信，解決中小企業融資難題。

另外，大陸工信部部長肖亞慶也在大會致辭中表示，要加快新型基礎設施建設，打通資訊「大動脈」。支持企業運用5G等新型網路技術和先進適用技術改造建設企業內網，支援企業設備上雲端，推動工業互聯網平台進企業、進園區、進產業集群。