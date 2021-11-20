第三屆江蘇省紫峰獎頒獎典禮19日在蘇州舉行，30家台資企業獲表揚，為江蘇經濟高品質發展帶來積極貢獻。

主辦單位表示，今年紫峰獎設置6類獎項，分別是「出口貿易領軍企業獎」、「納稅貢獻領軍企業獎」、「現代服務業領軍企業獎」、「成長型企業獎」、「青年創業企業獎」、「科技創新企業獎」，每個獎項各有5家企業獲獎。

主辦單位提到，其中5家出口貿易領軍企業，2019至2020年度出口貿易總額超過人民幣2250億元；獲得納稅貢獻領軍企業獎的5家企業，在評選週期納稅額合計超過人民幣55億元；獲科技創新企業獎的5家企業均為高新技術企業，合計擁有有效發明專利569項。

廣運農業生物科技（江蘇）有限公司銷售總監林昆佑為得獎人，自1997年隨家人來到大陸，2014年從父輩手中接棒，成為家族事業第四代接班人。

林昆佑提到，大陸消費從2014年開始出現轉變，以飲食為例，大陸民眾對於吃的要求不局限為吃飽，而是更講究吃得健康，「這對我們也是一個轉型的契機，開始做內銷市場。」

林昆佑指出，自公司2014年在泰州成立之後，銷售額以每年4倍的速度增長。他強調，江蘇已經變成了世界級舞台，這裡有廣闊的發展前景，未來打算創建自己的餐飲品牌，打通從農場到餐桌的全流程產業鏈。

江蘇華存電子科技有限公司總經理李庭育則說，無論是技術、市場還是資金，江蘇一直都是兩岸電子資訊產業的交融地。「今年底我們預估銷售額達1億元，大概比去年翻了一倍，不過每年同比增長一兩倍都是跑不掉的事情。」

江蘇是大陸對台經貿合作最密切的地區之一，蘇台經濟關係緊密，江蘇省內的台資總量，已連續17年位居大陸各省市前列，蘇台貿易額占兩岸貿易總額的5分之1。

根據統計，截至今年9月底，江蘇累計批准台資專案超2.9萬個，協定利用台資超美元1900億元，總投資千萬美元以上項目超過6500個。今年前三季度，江蘇新批台資項目數超過560個，協定利用台資超過美元37億元，總投資千萬美元以上項目超60個；蘇台貿易額美元452.49億元，同比增長22.9％。