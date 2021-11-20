新冠肺炎衝擊全球觀光，出國旅遊遙遙無期，台北捷運今年攜手日商近鐵，將超萌「奈良小鹿」空運來台，即起至明年5月15日將在6個捷運站巡迴展出。第一站選定捷運中山站，只要在12月9日前到定點拍照打卡，再上傳至台北捷運FB指定貼文標註2位好友，就有機會獲得「一鹿平安」悠遊卡。

北捷表示，鹿是日本奈良的象徵，當地人視牠們為神明的使者，為了讓大家能夠一同享有小鹿的福祿氣運，今年特別推出各式活動。首先是「來鹿不明」，只要網友在台北捷運FB留言寫下「我猜小鹿來自______」，就有機會獲得「一鹿平安」悠遊卡，獲獎名單將於24日公布。

只要完成追鹿活動要求，就有望獲得「一鹿平安」悠遊卡。（台北捷運提供）

北捷還推出追鹿3部曲，首先是「戴小鹿、拍小鹿、送小鹿」，活動時間為11月24日至12月9日，只要旅客於中山站，穿戴與小鹿相關的服飾配件並與小鹿合照，上傳至台北捷運FB指定貼文並標記2位朋友，再到該站咖啡專櫃出示打卡畫面，就有機會獲得限量贈品。

接著，北捷所訂出的追鹿第2步「小鹿去哪裡」，活動時間為12月3日至12月7日，只要民眾結合「小鹿」與「北捷站名」，用中英文諧音或其他創意發想，再至台北捷運FB指定貼文回答下1個展示地點，就有機會獲得「一鹿平安」悠遊卡，獲獎名單將於12月10日公布。

最後，北捷也結合自家商品推出追鹿第３步「一鹿香伴」咖啡禮盒，將在11月19日上午10點開放預購，每月前50名於線上商城或指定地點購買2盒限量包裝咖啡禮盒，成功付款且無取消訂單或退貨者，即可獲得「一鹿平安」悠遊卡，數量有限送完為止。詳情可洽活動官網https：／／web.metro.taipei／event／metrotaipeiandkintetsu／。