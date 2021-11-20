針對台北市有診所誤把流感疫苗打成AZ疫苗，台北市長柯文哲受訪表示，醫療執行錯誤很常見，但還要避免。（林縉明攝）

台北市又發生診所打錯疫苗，一名接種過BNT的民眾要打流感疫苗，卻被打成AZ。對此，台北市長柯文哲今下午出席民眾黨永續台灣論壇受訪表示，醫療執行錯誤很常見，但還是要避免。另外，對於民進黨立委高嘉瑜要求疫情指揮官陳時中，應該為施打高端疫苗者要出國須多打其他國際認證疫苗道歉，陳時中卻稱「不然要怎麼樣？」柯文哲說，指揮中心要道歉的事情多了，不差多這一項。

台北市診所再度發生打錯疫苗事件，柯文哲表示，醫療執行錯誤很常見，只是非醫界不曉得，以前加護病房常常打錯針死人，所以好的醫療非常強調SOP。柯認為，畢竟是打AZ，國外有混打臨床實驗，情況還好。

因應民眾出國需求，指揮中心日前宣布，是打高端疫苗者，可混打國際認證疫苗，高嘉瑜認為，對於打高端的人，須補打其他國際認證疫苗，政府應該道歉，「這沒有什麼要道歉的」，這次是其他國家的政策，必須解決這樣的問題。

柯文哲批評，他（陳時中）就是一痞天下無難事，指揮中心要道歉事情多了，不差多這一項。至於是否覺得陳時中態度傲慢，柯文哲避答「不要問我」。

對於民眾施打高端疫苗意願低，柯文哲以密醫比喻，有些密醫醫術不錯，問題是沒有牌照，高端疫苗不見得沒效，重點是國際認證，他認為，高端有效，但安全性、混打不清楚。