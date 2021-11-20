台北市又有國小老師偷懶不出考卷！近期正逢各校期中考周，繼北市中正區某明星國小傳出自然科老師使用去年考卷，今又爆出文山區某國小有英文老師，連3年用同一份考卷讓學生考。校方已向家長及學生致歉，會再討論老師的懲處。

有家長向媒體投訴，文山區某國小11月2日考完英語期中考，結果小孩回家說，在考英聽時全班都聽到播放的內容為「108學年度第一學期四年級英語期中評量聽力測驗」，老師拿同一份考卷出來考，竟然還忘記改學年度，還有同學聲稱在補習班寫了109學年度的期中考練習，內容也一樣，等於連續3年英文考卷都是同一張。

對此，該校教務主任證實確有此事，已向家長及學生致歉，校方檢視後發現考卷並非完全相同，但確實重複性極高，該名英文老師坦承考卷只做微調。

對於目前的補救措施，教務主任指出，請老師再擬一份試卷給學生重考，讓學生擇優成績，現已對該師口頭懲戒，會再開會跟校長討論老師的懲處。

北市教育局副局長陳素慧指出，考卷命題都有審題機制，皆已發給學校，會看題目是否符合日常生活邏輯、有無意識形態等，但「沒有要求比對前後年度題目狀況」，也請學校爾後審題比照前後年度題目；另由於108課綱之後，出題方式與以前不同，教育局長曾燦金也已指示加強老師的命題能力。