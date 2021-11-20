「不給錢，過兩天會死人」台灣3家大型連鎖量販企業9月底陸續收到多封恐嚇信，各索數億元不等金額，要求業者開豪車裝錢停在台南市某家量販店前，供其取車。警方1個多月內調閱上千支監視器追查，15日在東區逮捕長年失業的黃姓嫌犯，他落網不願說明犯案動機，警懷疑他有反社會人格，檢方依恐嚇取財罪嫌聲請羈押獲准。

42歲黃姓嫌犯9月底連續寄出多封恐嚇信給台灣3家大型連鎖企業總公司，其中1家勒索5億、另2家各勒索2億，口出狂言要求業者開著賓士X7裝著現金，將車停靠在安平區國平路全聯量販店前，供其取車，業者報案，刑事局聯繫台南市警局合作偵辦。

信件內陳述的勒索手法粗糙，警方一度懷疑是捉弄警察的惡作劇，仍不敢大意，大舉動用7家警分局近百名警力，以土法煉鋼方式，鎖定市區內各郵筒調閱查看上千支監視器，要找出寄信嫌犯。

黃嫌遲遲不見國平路上有豪車停靠，以為業者未收到恐嚇信，陸續寄出共13封信件，他在11月1日第3度寄信時，遭警方鎖定，15日循線在東區逮人到案。

黃嫌長期失業，雖坦承寄信，卻不願說明動機，黃家人稱他很少說話，甚少與家人互動，曾因1次行車糾紛，對方遭判無罪，認為委屈受欺負，對社會有所怨恨。

黃嫌沒有前科，勒索手法天真不似專業的信件恐嚇犯，警方一度懷疑他有反社會人格，因他未將動機交代清楚，檢方依照恐嚇取財罪嫌，將他聲請羈押獲准。