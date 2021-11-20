高市府觀光局力推十面埋伏單車遊活動，今（20）日在衛武營都會公園啟動鳳山場，吸引600多位遊客共騎鳳山綠園道。（高市觀光局提供）

十面埋伏單車遊活動今舉辦鳳山場，繞行歷史古蹟東便門安排解說老師帶大家認識鳳山。（高市觀光局提供）

高市府觀光局力推十面埋伏單車遊活動，今（20）日在衛武營都會公園啟動鳳山場，吸引600多位遊客共騎鳳山綠園道，就連網紅「法國安娜」也帶著家人一起共遊，享受愜意的假日時光。觀光局預告「林園漁人溼路單車遊」12月19日將推出，持動滋券報名可享8折優惠。

觀光局十面埋伏單車遊今舉辦第4場系列活動，繼上周騎乘「2022台灣燈會在高雄」的雙主場之一的亞洲新灣區，本周鳳山場則以燈會另一主場的衛武營都會公園為中心，連結綠園道、鳳山溪自行車道，並在衛武營都會公園及歷史古蹟東便門安排解說老師帶大家認識鳳山。

遊程也利用綠園道串接在衛武迷迷村的「2021高雄苓雅國際街頭藝術節」，可在網紅打卡熱點天空藝術拍美照，也能跟壯闊的牆面壁畫合影，受邀陪騎的網紅「法國安娜Anna」一家人驚呼「走進社區裡還有許多裝置藝術，非常值得推薦給網友們！」沿途還經過鳳凌廣場的跨蝦米藝術節，讓遊客體驗鳳山味的跨領域劇場創作。

鳳山古城美食當然不能少，觀光局特別準備在地傳統美食「赤山粿」，還有人氣網美名店「碧南庄肉圓」做為補給品與伴手禮，而後疫時期也不忘振興經濟，參與單車活動民眾可持50元商圈券在遊程途中消費，為店家帶來人潮。

肉圓店家葉老闆透露，自5月疫情以來生意影響非常大，觀光局透過辦理大型單車活動帶來人潮，配合活動商圈券兌換，連帶附近店家也受惠。此外，騎完全程還有清新女孩王立言及音樂才子曾梓淞現場演唱，並抽出20多項大獎。

觀光局指出，「林園漁人溼路單車遊」將於12月19日推出，提供報名參與民眾暢遊林園懷古、獨特漁村景緻，終點欣賞濕地公園日落美景，目前已開放報名，並規畫神秘大獎作為完騎抽獎品。配合五倍券與動滋券優惠，推出「買四送一」及「動滋券享8折專案」，活動相關資訊請上「高雄旅遊網」，或搜尋「高雄乘風而騎-十面埋伏」臉書粉絲專頁。