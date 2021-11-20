中國大陸生產業者的通膨壓力升到26年新高，不過，大宗物資價格的漲勢，近期看來有稍趨緩現象，也讓這些製造商可以稍微喘一口氣。

煤炭價格飛漲並創新高紀錄的背後推手能源危機，現在看來好像也比較平靜。另外，因為各政府祭出嚴厲的社交抗疫政策，飛機在空中飛行次數減少下，燃油的需求也相對降低。

同時，中國大陸負債累累的房地產業者，金融的流動性危機尚未完全解除，也戳破鋼與銅等原物料大漲的美夢。

中國銀行認為，除中國大陸市場外的全球原物料，例如石油或金屬等價格大漲，但世界第2大經濟體卻相對謹慎。因為，當地投資人不太會追高，對於中國大陸來說，通膨壓力也可能比海外來得要小一點。

但是，即將進入2022新的一年，全球市場上很多政經事的變數都不小。例如，冬奧迫在眉睫，舉辦國的碳排放政策該如何制訂。同時，大家也希望北京政府能對搖搖欲墜的當地房地產，提供更多協助，藉此，金屬原料需求也可望提升。

因中國大陸對新冠病毒採取零容忍態度，故很多抗疫手段也愈來愈嚴苛。過去一個月，隨著北京等多地社交限制趨嚴，調研單位IHS Markit預估，本季的航空燃油價應該會掉1成左右，因為當地民眾都被限制，無法搭乘飛機到處去旅行。

另外，中國大陸購買購買汽車，以及使用汽車的需求減少，汽油方面的需求量也跟著降低。而在柴油方面，北京正在增產與減少出口，避免供應短缺而增加庫存中。

天氣是愈來愈冷，自9月電力實施能耗雙控後，北京政府就極力避免另場大規模能源短缺事件再發生。以煤炭來說，目前價格不到10月高峰期的一半，庫存也趨於正常化。這對煤炭供應鏈，以及能源市場都有正面意義。

能源研究機構Energy Aspects認為，中國大陸也希望，不久後的2月初冬奧開賽時，一抬頭就能看到藍天白雲，所以要求當地企業嚴守環保規範，石油的供需都會受到相當程度的壓抑。

全球天然氣短缺價格飆升下已讓中國大陸示警，冬季供應量可能會不夠。再者，該地國內液化天然氣價格也接近歷史新高，一些當地買家正對外尋求貨源。

還有，中國大陸若出手來管當地產業的話，原物料價格也會產生一定程度的波動。2021下半年，在當地房地產紛傳陷入財務危機後，北京政府並未大動作相援，就已影響到鋼鐵與銅礦的供需。

像是鋼鐵原物料的鐵礦砂，2021上半年需求到頂後，隨後就下修近三分之二。接著中國大陸購房熱潮褪去，建築業不再大興土木，鋼鐵產量更降至2017年12月以來最低。

許多外資都希望北京能奧援這些房地產業者，但卻又認為在2022年下旬召開共產黨大會之前，應該都不會發生。因為，若中央出手恐怕會引起當地通膨一發不可收拾。

花旗銀行指出，未來1到3個月，大多數金屬原物料的供需可能都會降低，無論就季節性或房地產而言，鋼鐵和鐵礦砂市場將走弱，同時，中國大陸國內房屋完工率下降，家電採購量減少也會衝擊到銅和鋁等原物料供需。

不過，有些必需性原物料，可能會先沉寂一段時間，然後再反彈。

首當其衝的鋁，因有大量耗能疑慮恐引發過多碳排放，故鋁業成為北京首要打壓的對象。不過，因中國大陸部分地區已開始電力改革，工程又必須使用到鋁的情況下，加上物以稀為貴，一些煉鋁廠已漲價高達8成，對施工成本造成很大壓力。

因此，經濟學家預測，中國大陸這次產業改革，未來將使通膨壓力從煤炭蔓延至電價方面，到時以至所有製造業都無法幸免於難。