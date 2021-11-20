第二屆大港青年自我挑戰賽宣傳海報。（高市青年局提供）

高市府青年局第2屆大港青年自我挑戰賽「探索百YOUNG高雄，發現百樣的自我」報名開跑，今年共祭出30項任務提供挑戰，解鎖任務的青年朋友，還可以抽拍立得相機、智慧手錶等大獎。

青年局指出，去年參與挑戰賽的破百位青年完成541項任務，拜訪12大不同產業領域，完成102次跨領域體驗與訪談，不僅探索瞭解高雄產業，更加強與高雄這片土地的鏈結與認同，願意留在高雄深耕。

青年局長張以理表示，今年特別規畫3大主題「城市探索、職涯體驗、自我思考」及6大企業「新創科技類、農業觀光類、陸海空軍類、傳播媒體類、生產製造類、銷售服務類」共30項任務，超豐富的挑戰內容，讓參賽者盡情探索自我，更深入了解高雄在地產業，並規畫生涯藍圖。

青年局指出，此次職涯體驗除第1屆既有的台灣港務公司及國軍南部地區人才招募中心外，更新增了GINDA單車庫的帶團騎乘教育訓練、深入探訪華視記者平日作業、凱璿不動產教你如何做出建物優勢的商圈地圖以及彪琥鞋業老師傅皮革工藝技術等20餘家合作企業，讓青年能夠更了解高雄在地的就業環境與工作性質。

活動開幕儀式將於12月18日在棧貳庫陸側廣場舉行，同時公佈評審及合作企業名單，呼籲16～35歲大港青年即日起至12月5日止踴躍組隊報名，凡報名參加還可享有拍立得相機、智慧手錶等各式大獎抽獎資格，並在12月18日至明年1月13日期間，透過闖關遊戲完成任務15個以上任務就有機會獲得多項大獎，如APPPLE WATCH SE、Airpods Pro、HomePod mini及獎金等。