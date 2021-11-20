「2021年吳濁流文學獎」頒獎典禮20日在新埔吳濁流故居舉行，縣長楊文科頒獎給5大類30名得獎人時指出，疫情造成藝文界一片哀嚎，明年將編列1千萬元補助新竹縣文化基金會，相對會加強募款舉辦全國客家八音大會串，把三腳採茶戲等失去的客家文化全部找回來！

「2021年吳濁流文學獎」頒獎典禮20日在新埔吳濁流故居舉行，縣長楊文科（中左）與得獎人基於防疫，坐在位子上合影。（羅浚濱攝）

「沒有客家話，就沒有客家文化，沒有客家文化，就沒有客家人！」楊文科說，新竹縣客家人口比例佔71％，但5、6年級生以後多不太會講客家話，這是很大危機，因此要把已經失去的東西通通找回來，把它傳承下來，「今天我們不做，明天就會後悔！」

今年吳濁流文學獎經過近3個月的徵文，總收件數高達574件，其中現代詩有214件，幾占總數的一半，內容主題包羅萬象，以語言來說，除客語外也有閩南語、原住民語，還有描寫新住民文化的題材，呈現台灣多元文化的景象。

楊文科特別感謝新竹縣文化基金會常務董事陳騰芳，提議徵文增加客語詩類，讓客家文學更具深度，獲得客語詩首獎的張捷明老師，創作的客語詩「糴稗仔」，以反諷的手法來描寫現代農耕，非常有深度。

張捷明老師也應邀朗誦得獎作品。客語詩類的評審們一致認為，客語詩雖是首次徵文，但投稿內容題材廣、水準高，有很多好作品，為避免有遺珠之憾，決議增加佳作3名，讓好的作品有推廣流傳的機會。

今年是「吳濁流文學獎基金會」改隸新竹縣的第二年，徵文類別有現代詩、兒童文學、散文、短篇小說外，並新增「客語詩」，總獎金高達123萬元，以鼓勵客家文學的創作及擴大推廣客語，頒獎典禮得獎人多親自出席，場面相當熱絡。