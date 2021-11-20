內政部消防署日前公布110年度鳳凰獎義消楷模，新竹縣消防局由北埔義消分隊分隊長黃煥松，獲得全國義消楷模最高榮譽「鳳凰獎」的殊榮，消防局長孫福佑指黃煥松投入義消工作超過25年，積極進取的精神，堪稱楷模。

黃煥松1996年7月加入北埔義消分隊，從基層隊員做起，歷經副小隊長、小隊長、助理幹事等職務，參加救災及訓練都是一馬當先，都是有感取之於社會，回饋於社會的理念。

黃煥松參與過大大小小救災任務，包括登山民眾迷途搜救、大樹壓覆救助勤務、車輛翻覆邊坡OHCA救護、山林火警等，救災經驗豐富，也是救人無數。

黃煥松說，他印象最深刻的是，發生在10多年前的住宅火警，疑因小朋友玩打火機引發的火災，等大人發現時早已濃煙密布，他當天和消防同仁們從火場中救出很多人。

但很不幸的，仍有2位小朋友救出後已沒呼吸心跳，他想著當時小朋友一定非常徬徨無助，此情此景，任誰都會止不住淚水，讓他心情沮喪久久無法平復，也因此讓他體認生命的可貴，更加堅定持續救人的決心。

消防局長孫福佑表示，黃煥松個性認真負責且積極進取，參加救災及訓練都是親力親，深獲分隊同仁讚賞，無論是品德操守及救災工作表現均為一時之選。

孫福佑說，黃煥松此次獲得全國義消楷模最高榮譽「鳳凰獎」殊榮，是實至名歸，也期望藉此激勵消防團隊士氣，樹立消防新形象，進而提升新竹縣消防及災害防救工作績效，保障縣民生命財產安全。