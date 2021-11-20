高端混打惹議！高嘉瑜批政府應道歉 陳時中：沒有要說什麼道歉的

指揮中心日前開放欲出國的高端疫苗接種者，可混打其他國際認證疫苗，此事引發各界爭論。民進黨立委高嘉瑜18日表示，「這點我覺得政府應該道歉，造成大家的不便」。指揮官陳時中今(20日)則是回應，「這沒有什麼要說道歉的」。此話一出，再次引發網友熱議，「不然要怎樣」、「還硬拗」。

高嘉瑜18日在政論節目《新聞大白話》上提到，對於打高端的人而言，我們相信高端有相當程度保護力，只是保護力到底是多少沒有人知道，這種東西信者恆信，不信者恆不信，但是疫苗不能有這樣子的信仰，而是應該要拿出科學數據，「所以我一再要求、強調衛福部高端做完三期，要給大家一個交代，到底高端保護力是多少？」她也提到，民眾有出國需求，因為國外沒有認證高端的情況下，還是需要補打，「這點我覺得政府應該道歉，造成大家的不便」。

陳時中今出席「2021台灣社區整合照顧研討會」接受媒體聯訪時，被問及立委有講說如果接種高端者因此打了四劑，政府應該要道歉，怎麼看待此說法？他表示，「我想大概整體來講，政府疫苗政策是即時提供合適選擇、專業意見，像高端這次來講，不是國內而需要，是因為有出國需要，別國家規定，我們要照我們體制來走，若有任何情況，循預防接種救濟來做」。

至於被問怎麼回應高委員說要道歉，陳時中說，「這沒有什麼要說什麼道歉的」，基本上政策是這樣，並不是國內去要求，如果我們今天國內要求打高端不算，當然這樣就是政策上錯誤，這是其他國家的政策，為解決這個問題而提出這樣的方式(混打)。

對此，不少網友在《中時新聞網》、《yahoo新聞》相關新聞留言表達不滿，有網友說「我是覺得不用道歉直接倒閣」、「這些都是人民繳的所得稅、人民的血汗錢」、「根本就該下台」、「亂搞一通，死不道歉」、「要他道歉的是3+11和BNT來不了」、「但我為陳時中講句話啦，唱歌才是他專業」。

但《批踢踢》也有網友提不同看法，例如「今天哪條法律逼你去打疫苗或是逼你選高端？今天哪條法律逼你要出國？都沒有那有什麼好道歉的？」、「你自己的擇，為什麼要怪人害你混打」。