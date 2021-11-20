由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒 (小賴) 與婁峻碩組成的高人氣偶像團體五堅情成軍兩周年，昨晚(11／19)在統一時代廣場快閃，除了預告推出新專輯，也宣布明年2月19日舉辦《五堅情 Moon Landing 月面著陸高雄巨蛋演唱會》。

五堅情昨晚在信義區百貨快閃，現場人潮擠爆。（滾石唱片提供）

五堅情在快閃活動上，一連帶來〈兵變〉及〈All Day〉兩首熱門歌曲，除了宣布新專輯將於明年1／20開放預購，還預告12／1首波主打歌〈月面著陸 Moon Landing〉為全唱跳歌曲，邱鋒澤信心滿滿的說：「想讓大家看到我『亞洲舞狼』稱號不是叫假的！」。

五堅情昨晚在信義區百貨快閃，現場人潮擠爆。（滾石唱片提供）

五堅情原本今年8月就要合體登上高雄巨蛋開唱，因疫情延期到明年2／19演出，這是五堅情首次的萬人演唱會，也是很重要的里程碑。一談及演唱會，5人變得很感性，邱鋒澤表示：「高雄巨蛋是我們第一次站上這麼大的舞台，這個夢是和堅果們一起創造的，希望能讓大家看到我們的成長。」而陳零九說到：「其實很難想像，一開始大家是像鬧著玩一般的聚在一起，沒想到唱著唱著就唱進高雄巨蛋了。」話才說到一半竟淚灑現場。

《五堅情 Moon Landing 月面著陸高雄巨蛋演唱會》將於12／10(五)18：00在拓元售票系統開始販售，而在他們正式攻蛋前，將於12月4日舉辦「五堅情 Moon Landing Experience 5G 線上試航互動音樂會」。