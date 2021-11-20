捷運三鶯線灌漿工程板模爆開 5工人隨泥漿3樓墜地遭活埋

新北市三峽區佳福路佳興路交叉路口捷運工地20日中午發生橋墩灌漿過程倒塌事故，4名工人從3樓高處隨灌漿掉落地面，1人受困工地中，警消後來將5人已全數救出，3人無生命跡象、送醫後宣告不治，另外2人清醒送醫；新北捷運局回應，研判當下應是發生「爆模」，因模板支撐度不夠，導致灌漿衝出模板，整個工程隨之塌陷。

新北市捷運工程局回應，依照現場工程狀況，初步判斷是在施作橋墩柱頭版澆置時，因模板支撐度不夠，導致灌漿衝出模板，整著工程隨之塌陷，俗稱「爆模」模板支撐塌陷事故。3名無生命跡象的工人2名為台籍、1名為泰籍。

據悉，該處為捷運三鶯線工地，工人們正進行橋墩灌漿工程，現場搭滿鷹架，疑因灌漿過程中板模爆裂，造成鷹架倒塌，4名工人因此墜落地面，其中3人頭部重創，警、消抵達時已無生命跡象，目前仍在醫院搶救中。

劉和然也趕往現場坐鎮指揮，劉表示，於中午12時58分接獲報案，共有5人受傷，分別送往4個醫院急救，目前第一要務先搶救生命，第二將盡速釐清事發原因，不容許再度發生。