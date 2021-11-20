台大混打研究昨結果出爐，兩劑AZ對Delta保護力僅10至20％，混打對Delta保護力接近100％，但近期瑞典研究顯示，兩劑AZ對於Delta保護力有50％，數據落差極大引發民眾好奇，疫情指揮中心發言人莊人祥說明，兩者是不同研究方法，通常會以真實世界的研究來做推論。

莊人祥說明，台大研究的做法是，在實驗室裡面將受試者的血液和Delta病毒株混合，從裡面測出抗體，屬於實驗室資料，僅作為疫苗後續在真實世界或人體試驗的參考。而瑞典研究針對打完兩劑AZ的人，和未打疫苗的對照組相比，觀察數十天後對Delta的保護力有50％；而混打組對於Delta的保護力有68％，兩者差距約18％。他強調，台大和瑞典研究是不一樣的研究設計，通常我們會用真實世界的研究來做推論。

而國內首批混打今天起跑，有媒體詢問未來如須接種第三劑，混打族群該選擇哪種疫苗？莊人祥表示，預計11月底會由ACIP來討論，針對兩劑同樣疫苗或式混打的民眾，後續如何規劃，都會進行討論；另外也會針對優先順序做討論。

昨（19日）疫苗接種共29萬4053劑，其中AZ接種14萬5588劑，莫德納接種5萬6409劑，高端接種 1450劑，BNT接種9萬606劑；目前疫苗人口涵蓋率第一劑76.95％，第二劑46.8％。