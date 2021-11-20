大陸知名網美李大米，網拍事業雖經營得有聲有色，但在婚姻之路卻摔了大跤，先是爆出老公和小三在野外車震被逮，如今更流出男方和小三不顧旁人眼光，在公共場合調情的照片，甚至當眾起生理反應，最後更被李大米當場抓姦，婚姻狀況岌岌可危。

李大米表示曾抓包老公跟小三在野外車震，更祭出狠招登入小三帳號，寫下「我是小三」的訊息傳送給對方親友，還公開兩人鹹濕對話紀錄，甚至直接將小三長相公諸於世，似乎是不打算放過婚姻的第三者，近來更自爆9月就發現老公偷吃，發現老公不顧旁人眼光，在公共場合和小三接吻互摸，還當眾起生理反應，讓她當場氣炸。

李大米公開老公與小三野戰的照片。（圖／李大米微博）

此外，李大米透露日前再度抓包老公和小三幽會，尾隨兩人到廢棄商場地下美食街，驚見兩人慾火難耐，連衣服都沒脫直接就地野戰，小三更直接坐在老公身上「擺動」，不過僅2分鐘就完事，這次老公被抓包後，才鬆口認了出軌一事，也讓她踢爆老公即便婆婆臥病在床，仍不改偷吃惡行，好男人形象全是營造出來。

根據前員工爆料，李大米得知老公出軌，依舊強忍悲傷照常上工，但常工作到一半暗自落淚，甚至還為此暴瘦5公斤，差點進了醫院，更有員工痛批李大米老公是這輩子見過最噁心的男人，被抓包前為了掩蓋不倫戀，可說是「影帝級演技」，讓外界都難以置信。