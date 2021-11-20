12月18日公投倒數，資深媒體人趙少康表示，為了讓台灣未來更美麗，請大家12月18日用手中一票，大聲告訴政府不能犧牲食安蠻幹，展現「四個同意就是民意」的威力。對於反萊豬公投，趙少康直言，蔡政府誤導輿論，要知道台灣人反萊豬不反美豬，更不反美國。

趙少康今（20日）在臉書發文表示，戰鬥藍除了規劃六都大型說明會外，自己今天一早到台北市景美市場跟鄉親近距離握手、請託，了解攤商生計跟廚餘回收等日常，雖然雨勢不小，但是澆不熄大家的熱情，一路寒暄、合照，最重要的是不要忘了12月18日不論晴雨、冷暖，一定要記得出門投下「四個同意」公投票。

趙少康指出，負責到市場買菜的人最關心家人健康跟營養均衡，如果不想讓全家老小吃到含萊克多巴胺的豬肉，就要記得「1218四個同意」，因為蔡政府不願意清楚標示，讓大家擔心害怕，不知道吃到、買到的到底是不是萊豬？尤其是有高血壓、心臟病問題的人，還有孕婦，都是萊克多巴胺的敏感族群，更是不能碰。

面對蔡政府誤導輿論，趙少康要再次強調，台灣人反萊豬但是不反美豬，更不反美國。政府到現在都不讓軍警、學生營養午餐出現萊豬，就證明萊克多巴胺不是好東西，安全殘留量就算通過Codex審查，被蔡政府內宣說是遵照「國際標準」，但這是用69:67票表決通過的結果，根本不是科學研究的真理，還只以多2票驚險通過，代表有67個國家很擔心萊克多巴胺對國民健康的影響。