萬年溪水質改善有成，屏東市復興公園開始有獨木舟徜徉湖畔。（林和生攝）

屏東市萬年溪整治有成，不僅擺脫萬年惡臭汙名，加上沿岸復興公園親水環境完工，20日沿岸4所國小首次舉辦親水活動，藉由立槳及獨木舟徜徉公園湖面，距離溪畔划船又更近一步。

參與活動的建國國小校長施世治表示，近年屏東縣政府打造復興公園成為親水公園，連接周圍綠廊與湖畔，水域邊緣設置緩衝草皮，淺水區高度僅50公分，中間則深達1米7，絕對適合常態性發展水上遊憩。

且親水活動一直是周邊國小心中期盼，施世治說，為籌辦這次行程，不僅多次場勘，更配合環保局進行水質監測，發現公園內水流穩定，非常適合從事獨木舟及立槳，且可促進學生對水域運動的安全觀念，重新建立人與水的連結。

活動過程中除有教練帶領大家認識獨木舟構造、如何上下船，及基本划船動作，更安排4位救生員，解說活動中所需注意的安全須知，確保參與師生安全。

比鄰萬年溪的民和國小，長期將溪流作為校本課程，不僅研究沿岸動植物生態、進行水質監測，也曾透過文獻資料，考察數十年前溪畔風光，並由學生畫下「萬年溪上河圖」，校長黃拓榮表示，50年前萬年溪確實能夠划船，無奈隨著水位下降、水質汙染，讓這景象消失。

有了這次體驗，讓一直想克服的親水課程有突破進展，黃拓榮感動地說，縣府近幾年積極施作汙水下水道工程、截流家庭廢汙水，並於上游海豐與九如鄉交界處引水活化，讓萬年溪水質大大改善，在校門前划船已經不再遙遠。