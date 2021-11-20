葳格國際學校小學部北屯校區舉辦3周年校慶活動暨運動會，學生發揮創意巧思、拚造型，現場氣氛熱鬧。(校方提供／林欣儀台中傳真)

葳格國際學校小學部北屯校區舉辦3周年校慶活動暨運動會，學生發揮創意巧思、拚造型，現場氣氛熱鬧。(校方提供／林欣儀台中傳真)

提升國小學童的運動參與及團隊合作精神，葳格國際學校小學部北屯校區今天舉辦運動會，以Join Wagor Dream Comes True為主題，各個班級造型出奇制勝、各異其趣，比體育也比各班創意，活動現場宛如大型慶典秀，氣氛熱鬧。

運動會在有弦樂隊、合唱團演出中揭開序幕，成立2年、擁有國家級裁判教練及台中知名擊劍運動中心教練的學校西洋擊劍校隊也在活動中表演，展現孩童的活力，博得喝采。

校方指出，葳格國際學校小學部北屯校區成立至今邁入第3年，現有44個特色社團及3大校隊；目前雖還在防疫期間，學校運動會按照防疫規定辦理，為了讓師生同樂，特別準備1層樓高的大型蛋糕，為葳格國際學校小學部北屯校區歡慶「生日快樂」。

慶祝活動並由二年級學生表演精神抖擻的大會舞、呈現出朝氣蓬勃的葳格精神，最後由學生與家長協力合作參與親子競賽、緊張刺激的大隊接力，最後更有親師大對抗趣味競賽，校方強調，活動內容呈現學校著重於國際力、科技力、全人教育的養成，結合完善的WonderLand Playground、足球場、跑道區、田徑場等設施，讓孩子能獲得健康的體魄、應變思考能力及在團隊中互助合作。

葳格國際學校小學部北屯校區校長蕭國倉說，學校致力培養孩子成為具備國際、科技、全人的新世紀公民，學校舉辦運動會最主要是建立學生正確的運動態度和素養，盼讓學生保持運動的熱誠與興趣，展現文化認同與無限的創造、表達力。