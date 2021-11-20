香港食物及衛生局依聯合科學委員會的建議，批准3至17歲人士接種中國科興疫苗，並且優先安排疫苗予12至17歲青少年接種。

港府發言人表示，是參考了顧問專家委員會的意見，並考慮新型冠狀病毒對公眾健康構成的威脅後，認為批准科興疫苗適用年齡的效益大於風險，可以保護他們免受新冠病毒感染，盡早回復正常的校園和日常生活。