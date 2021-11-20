效益大於風險 港府批准科興疫苗接種年齡降至3歲 14:572021/11/20 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港青少年接種新冠疫苗。（香港政府新聞處資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港食物及衛生局依聯合科學委員會的建議，批准3至17歲人士接種中國科興疫苗，並且優先安排疫苗予12至17歲青少年接種。 港府發言人表示，是參考了顧問專家委員會的意見，並考慮新型冠狀病毒對公眾健康構成的威脅後，認為批准科興疫苗適用年齡的效益大於風險，可以保護他們免受新冠病毒感染，盡早回復正常的校園和日常生活。 陸港最快下月初 開放免隔離通關 鄭政峯、台茂生化 推動永續新科農業栽培中藥草 #新冠肺炎 #大陸 #科興疫苗 #疫苗 #年齡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接種疫苗後9人死亡 莫德納就佔一半 14:592021/11/19 生活 學生國外打BNT 回台接種第2劑遭拒 04:102021/11/20 生活新聞 陸偷蓋海外軍事基地遭美抓包 當事國渾然不覺 11:152021/11/20 國際 高雄4間家樂福變身疫苗施打站 接種前20名長輩可獲200元提貨券 18:542021/11/19 生活 混打今接種 僅約7成民眾預約 04:102021/11/20 生活新聞 美報告指立法會淪橡皮圖章 港府嚴詞反駁 04:102021/11/19 產業財經 基隆6旬男打第2劑莫德納突嘔吐 3天後死亡 有高血壓病史 13:032021/11/20 生活 鹿特丹反防疫示威變調 荷蘭警察鳴槍示警2傷 13:022021/11/20 國際 林靜儀稱迴避護航高端 北市議員指22件都審AZ 04:102021/11/20 政治要聞 阿里港股暴跌 散戶進場力挺 04:102021/11/20 全球財經 境外移入暴增10例 本土零確診、無死亡 13:522021/11/19 生活 兩岸熱門新聞 陸全國台灣研究會：和平統一前景面臨嚴重威脅 - 兩岸 - 旺報 彭帥在哪兒？白宮和聯合國表示關切 胡錫進發聲了 - 兩岸 陸成功研發高超音速武器打擊美本土 專家：轟20可能胎死腹中 - 兩岸 「東方神童」魏永康病逝 13歲跳級上大學到被退學 母坦言：我害了他 - 兩岸 344元買入9391元賣出 大陸反壟斷局第一刀砍向原料藥 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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