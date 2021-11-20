防疫無所不在！南投縣政府20日在草屯鎮體育館舉辦「2021觀光領航、傳產登峰、青年返鄉、富旺南投」就業博覽會，南投醫院也在現場提供尚未施打疫苗且符合施打的民眾，施打莫德納或BNT疫苗，讓求職民眾與徵才廠商更加安心。

55家廠商徵才，9大熱門產業專區包括科技業、飯店、休閒業等共釋出2000個職缺，最高薪資上看60K。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣政府20日在草屯鎮體育館舉辦「2021觀光領航、傳產登峰、青年返鄉、富旺南投」就業博覽會，55家廠商徵才，9大熱門產業專區包括科技業、飯店、休閒業等共釋出2000個職缺，最高薪資上看60K，高達8成以上徵才廠商是南投在地廠商或是提供南投在地工作機會，吸引想要返鄉就業的青年。

南投縣政府20日在草屯鎮體育館舉辦「2021觀光領航、傳產登峰、青年返鄉、富旺南投」就業博覽會。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣副縣長陳正昇20日由社會及勞動處長林志忠陪同參加啟動儀式，關心民眾求職情形，並頒贈感謝狀感謝協助活動辦理的勞動部勞動力發展署中彰投分署、南投縣工商發展投資策進會、南崗工業區廠商協進會、南投縣彩券販賣人員業職業工會、草屯鎮公所、國立暨南國際大學、南開科技大學等單位。縣議員簡峻庭、曾振炎、廖梓佑、草屯鎮長簡景賢也到場，感謝縣府對民眾就業求職的重視。

南投縣副縣長陳正昇20日由社會及勞動處長林志忠陪同參加啟動儀式，並頒贈感謝狀感謝協助活動辦理的單位。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

陳正昇指出，過去就業博覽會多在縣府舉辦，去年起因應疫情關係及就職意願的提高，將活動辦在更寬廣的草屯體育館舉辦，感謝企業界的配合並提供優質的就業機會。

參與徵才廠商類別涵蓋多元，有服務業、食品業、製造業、電子業、資訊軟體業、觀光休閒旅遊業及職業軍人等職類，且8成以上徵才廠商是南投在地廠商或提供南投在地工作機會。

為就業市場的活絡及帶動南投經濟發展，南投縣長林明溱主推的南投縣五大園區已逐漸成型，陳正昇強調，「相信未來能將人才留在南投！」

為配合防疫，就業博覽會分為室內及室外兩個區域，徵才廠商區、職場技能暨青年專區等展區位於室內，進行相關防疫措施；舞台區及政令宣導區等較易聚集人群之展區位於室外。

全場亮點，還有南投醫院也在現場提供尚未施打疫苗且符合施打的民眾，施打莫德納或BNT疫苗，讓求職民眾與徵才廠商更加安心。

參與徵才廠商包括上銀科技、矽品精密、上緯興業、順德工業等釋出技師及工程師職缺，環鴻科技、九族文化村、台灣真情釋出中高階主管職缺，大立光、台灣卜蜂、涵碧樓、樹德企業、小磨坊等優質廠商也都公開徵才，最高薪資上看60K。