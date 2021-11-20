疫情指揮中心20日公布國內新增4例境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，20日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自緬甸（案16628）、越南（2例，案16629、案16630）、印尼（案16631）入境，入境日介於2021年11月5日至11月18日。