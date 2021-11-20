新增4例境外移入確定病例 14:562021/11/20 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情指揮中心20日公布國內新增4例境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。 指揮中心說明，20日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自緬甸（案16628）、越南（2例，案16629、案16630）、印尼（案16631）入境，入境日介於2021年11月5日至11月18日。 境外移入暴增10例 本土零確診、無死亡 境外移入個案4人染Delta 3人「突破性感染」 #例境外移入 #確定病例 #多歲 #入境 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金管會核准國泰產險移工防疫保險商品 21:152021/11/19 財經 租稅協定修約 台英REITs股利 稅率升至15％ 04:102021/11/20 財經要聞 韓國疫情連2天逾3千例 仁川已無病床 04:102021/11/19 話題觀察 規模史上最大 日本砸13.5兆振興經濟 04:102021/11/20 話題觀察 明年健保費不漲 擬先使用者付費 符合公平 旅外國人加收保費 04:102021/11/20 生活新聞 《國際金融》石油股拖累 歐股連6漲止步 10:002021/11/19 財經 和泰產險移工防疫保險獲核准 19:142021/11/19 財經 監管升級 大陸國家反壟斷局掛牌 04:102021/11/19 產業財經 國泰產險移工防疫險獲核准 移工入境確診實支實付最高50萬元 17:492021/11/19 財經 國有非公用地參與危老 首例動工 04:102021/11/19 金融．稅務 陸房地產銷售 惠譽：明年恐降逾一成 04:102021/11/20 全球財經 生活熱門新聞 要求好市多下架進口牛奶「改上本土牛奶」 網一看理由笑瘋：建議先就醫 - 生活 「拜託來打莫德納」 鐵粉都不見了！醫揭3原因 - 生活 老牌牛肉麵改名搬家 新址曝光！下條街竟住大魔王 - 生活 不只鮮奶！好市多這4樣熱門商品也祭限購令 會員傻眼：已經全被掃完 - 生活 當今最強疫苗組合是它！打2劑AZ別怕 醫：第三劑快來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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