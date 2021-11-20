在通路價格戰中打出新特色，楓康超市推出現烤蛋黃酥，要和彰化名店一別高下。(林欣儀攝)

免費蛋黃酥試吃，吸引許多饕客排隊索取。(林欣儀攝)

彰化知名的不二坊蛋黃酥，每到中秋節總是吸引大批民眾排隊搶購，為了一別高下，楓康超市也推出現烤蛋黃酥，今天舉辦免費試吃活動，吸引大批民眾排隊索取。業者說，很多人對超市的印象都是生鮮、蔬果，很少人會聯想到麵包烘焙，透過此活動盼與其他通路做區別。

走在超市內，聽到廣播聲傳出的不是「呼叫支援收銀」，而是「現烤蛋黃酥出爐了」，讓許多民眾大感意外，而在現烤蛋黃酥旁排著長長人龍，都是為了品嘗剛出爐的蛋黃酥，許多民眾大口咬下，直呼滋味不比彰化名店。

業者表示，為了研發這款新秘方蛋黃酥，耗費半年、歷經數十次改良與修正，將蛋黃酥的味覺感受調整到極致，以整粒透亮的鹹蛋黃、搭配烏豆沙加紅豆沙的內餡，外層酥脆、鹹甜交織且口感綿密細緻，不用等中秋也能吃到喜愛的蛋黃酥。

業者指出，許多人對超市的印象，販售的商品不外乎是新鮮蔬果、魚肉等，但其實，面對激烈的產業競爭，還是得開闢獨特的通路特色，讓超市不再只是打價格戰，超市也積極推出像是三溫暖茶葉蛋、南瓜土司等獨門美食，透過美食吸引饕客上門，盼讓採購民生用品的民眾也能感受到溫暖。