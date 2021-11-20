客委會主辦客語能力認證考試，20日在竹北市東海國小舉行，縣長楊文科帶領副縣長陳見賢及一級主管共6人當考生，參加客語認證考試，希望帶動新竹縣全面學習客語的風氣，鼓勵鄉親大聲說客家母語，以身為客家人為榮。

「不緊張，很有信心！」楊文科帶著准考證準時報到時說，他客語說的很好，但有些客家文字他就不太會寫，目前客語在台灣社會使用率僅剩1.5％，面臨嚴重的滅失危機，讓他對復振客語與保存傳承發揚客家文化，充滿危機感、尊榮感和使命感！

楊文科說，客語與客家文化是台灣珍貴的文化資產，客語是客家文化的載體，沒有客語就沒有客家人，他上任以來每周主持縣務會議，全程幾乎都用客語，許多非客家籍的局處長和員工，經過自修和客語薪傳師的指導，也已陸續通過客語能力認證。

楊文科並指示民政處訂定獎勵措施，只要通過通過客語認證者，都有1000元到3000元不等的獎勵金，公務人員通過認證在升遷時也訂有加分，以此鼓勵新竹縣民、公教人員和學生參加客語能力認證。

新竹縣今年有2600人報名參加客語能力認證，其中公教人員有1200人、學生900人和民眾500人，是歷年報名人數最多的一次。楊文科帶著副縣長陳見賢等縣府一級主應當考生參與考試前，一行人還拿出「發揚客家精神」等手舉牌，期能達到示範效果。

世居竹北的陳見賢，閩客雙聲帶，客語聽說都沒問題。閩南人消防局長孫福祐則說，為參加客語認證考試，準備1個多月，感到困難的部分是問答題，希望有更多時間回答，而未來也會持續增進客語，與消防弟兄姐妹更好地服務鄉親。