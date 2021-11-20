自由市場上的頭號游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)本周在播客節目Me Gustan Los Deportes講到「吉特(Derek Jeter)沒資格拿到金手套」而引起關注。吉特是現任馬林魚執行長，前洋基隊長，5次美聯游擊金手套，棒球名人堂得票率99.75%的傳奇人物。柯瑞亞說：「吉特贏了幾次金手套？我記得是5次，但吉特一次都不該拿。」

柯瑞亞根據一項棒球數據Defensive Runs Saved（DRS），這顯示出一支球隊或一個球員阻止了對手多少得分（相較於平均值）。吉特生涯是不及格的-165 DRS，相較之下柯瑞亞在太空人7年累積67 DRS。吉特在首度拿下金手套的2004年只有-13 DRS，生涯5座金手套獎，只有一季達到3 DRS。柯瑞亞今年首次得獎，他單季有20 DRS，獲選「白金手套」。另外還有一套類似的守備數據叫做Ultimate Zone Rating (UZR) 。

吉特初次獲獎之前的美聯游擊金手套是A-Rod(Alex Rodriguez)，A-Rod轉到洋基之後改當三壘手，吉特才開始獲獎。A-Rod生涯不管是在游擊或三壘的DRS都是正值，因此也有看法認為A-Rod是比吉特更優秀的防守者。

無論如何，吉特認為柯瑞亞的評論不值一駁，本周末他微笑地對媒體說：「我不知道自己的名字怎會被提出來。我的西班牙語不太好，我還沒去看（柯瑞亞的節目是西語播出），但這個根本不值得回應。我可以講很多其他的方向，但我不會。」