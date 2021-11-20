桃園市政府警察局《遠貪腐，近廉潔》廉政微電影完整版

桃園市政府警察局為彰顯警察為民服務熱忱，全心全力協助民眾找尋遺失物，不求回報、不強索財物及婉拒餽贈，請專業團隊拍攝「遠貪腐、近廉潔」廉政微電影。以真人真事改編，並請員警擔任演員，希望以簡單寫實故事，拍出員警勤務繁重但又積極找尋民眾遺失物的熱忱。

警方表示，微電影主要目的在向公務員及民眾宣導公務員服務新觀念，為民服務為公務員之職責，公務員不得要求或收受餽贈。劇情以真人真事改編，導演大膽採用桃園市政府警察局捷運警察隊正職員警擔任演員，並廣徵素人共同參與演出，影片風格以感性夾雜幽默的調性呈現，復以文清風格手法運鏡，簡單卻又寫實的故事，隨著劇情起伏迴轉，真實演繹警察人員勤務繁重但又積極找尋民眾遺失物的那份熱忱，以及撫慰民眾焦慮情緒感同身受的同理關懷。

影片中，老奶奶遺失手錶，讓員警想到小時候自己的玩具，最後員警終於幫老奶奶找到手錶。警方說，因新冠疫情，警察增加勤務，遇到民眾偶發案件，也全力以赴。就像是桃園市長鄭文燦所說，警察同仁，都在我們最慌亂的時刻，帶給我們安心與暖心。