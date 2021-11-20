第四屆唐獎頒獎典禮今天線上登場，漢學獎得主、著名史學家王賡武教授(Wang Gungwu)線上發表主題演講「文史相成的中國之道」。王賡武指出，中國在追尋現代化過程已經成為更強大的中央集權國家，為避免特定族群獨大情形，也就是不要變得跟多數國家一樣單一族群獨大，可以試著成為多元民族的國家，如此一來，中國利用與時俱進的「文」和一脈相承的「史」，或許就能兌現承諾給予人民安穩的未來。

出生泗水、成長於英屬馬來亞的王賡武，在家庭教育中學習中國傳統並研讀文言文。王賡武的父親認為「文是中國文化的基石」，文使得所有紀錄得以保存，使「家族的關係得以界定，理想的天下觀得以建立，讓中國歷代領袖建立起統治體系」。王賡武向父親學習古文，但卻也在父親的安排下就讀英文學校，這使他日後得以跳脫傳統觀點，以開放的態度遊走在中西思想之間。

王賡武提到過去參加國際會議時，當主題有關危機下的中國時，他會思考，為什麼毛澤東會呼籲中國人民摧毀自己的文化遺產？為什麼中國的年輕人似乎都情願追隨毛澤東？也因為王賡武教授自己教中國歷史多年，卻無法解釋文革的現象，所以後來他去了澳洲大學，研究中華人民共和國和中國史，以全新的觀點看待中國。他表示毛澤東主政的中國找不到未來的方向，因為當時的中國已拋棄自己的過去，拒絕西方的自由也拒絕蘇聯路線。

王賡武在演講中闡述，中國從古老的皇帝天下觀轉型成現代化國家的過程中，傳統國學多次歷經西方知識體系的衝撞。雖然二十世紀的中國服膺新的世界秩序，卻在文化大革命中改變了中國自身的文化遺產。毛澤東過世後，鄧小平主張改革開放，為文史傳統帶來了新的可能。即使天安門事件和蘇聯的瓦解使中共政權受到挑戰，但文與史仍在近代發揮效用。

王賡武以獨特的視角理解中國，並以其在中國的世界秩序、海外華人以及華人移民變遷等領域上具開拓性且深入的剖析，獲選為2020年唐獎第四屆漢學獎得主。唐獎第四屆八位得主演講內容從宏觀思維出發，分享激勵人心的故事，啟發多面向思考，期盼為後疫情時代社會提供穩健的秩序與安定的力量。歡迎踴躍至唐獎官方YouTube (https：／／youtu.be／Dyde6YBD3MU) 聆聽演講。