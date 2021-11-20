捷運三鶯線意外釀3死 新北：將協助辦理職災慰助金申請 15:062021/11/20 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捷運三鶯線工地今中午12時許傳出工安意外，發生橋墩灌漿鷹架倒塌事故，釀成3工人死亡、2重傷。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷運三鶯線工地今中午12時許傳出工安意外，發生橋墩灌漿鷹架倒塌事故，釀成3工人死亡、2重傷，新北市勞工局表示，三鶯捷運線興建工程屬非授權工地，屬於勞動部職業安全衛生署權責，已通知職安署北區職業安全衛生中心派員前往實施檢查；勞檢處也將勞工個資轉送勞工局及勞保局辦理職災慰助事宜。 勞工局說，將待同仁了解事故原因及狀況，進行職災調查，才能得知工地違反法令及做出相關處置。 台北燈節「史上第一會跳舞的主燈」亮相 線上線下助萬華走出疫情 捷運三鶯線灌漿工程崩塌 3人無生命跡象 疑多名工人遭活埋 #職災 #工地 #捷運三鶯線 #辦理 #勞工局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021鶯歌藝術季加碼推「玩美生活市集」 開放500位免費報名 18:012021/11/18 寶島 住都中心推動 首例國有非公用房產參與危老重建開工 17:202021/11/18 財經 23家營造業申請「低風險工地認證」這家率先取得標章 15:282021/11/19 生活 先變更地目再購入 北市二殯徵收民地增值80％ 遭質疑違背行政程序 13:062021/11/19 政治 最大公部門招商案 台中高鐵開發案第一大國際估砸200億 12:402021/11/18 財經 把握下元節消災轉運 3易破財生肖記得做一件事 11:022021/11/19 運勢 中市住宅類綠建築少 議員批：六都倒數第二 20:472021/11/19 生活 首任職災重建中心董事長 勞長許銘春兼任 12:122021/11/20 生活 中職》董子恩連34打席未吞K 持續堆高聯盟紀錄 22:382021/11/18 體育 一早連出三包 台鐵局長杜微坦言「努力不夠」 11:502021/11/18 生活 粉絲敲碗 華南期姬年曆將改版發行 04:102021/11/19 金融．稅務 社會熱門新聞 捷運三鶯線灌漿工程崩塌 5工人救出3人宣告不治 - 社會 影》捷運三鶯線灌漿崩塌3死2傷 侯友宜：立即勒令停工 - 社會 撞賓士重機騎士慘死全因超速？ 他點破關鍵在「道路致命缺陷」 - 社會 嘉義高中也有「棒球隊」！學生舉球棒擠滿走廊叫囂畫面曝光 - 社會 6女「裝置藝術」惡整停車路霸 網見車型：駕駛來頭不小 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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