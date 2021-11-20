捷運三鶯線工地今中午12時許傳出工安意外，發生橋墩灌漿鷹架倒塌事故，釀成3工人死亡、2重傷，新北市勞工局表示，三鶯捷運線興建工程屬非授權工地，屬於勞動部職業安全衛生署權責，已通知職安署北區職業安全衛生中心派員前往實施檢查；勞檢處也將勞工個資轉送勞工局及勞保局辦理職災慰助事宜。

勞工局說，將待同仁了解事故原因及狀況，進行職災調查，才能得知工地違反法令及做出相關處置。