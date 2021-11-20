影》捷運三鶯線灌漿崩塌3死2傷 侯友宜：立即勒令停工 15:032021/11/20 中時新聞網 張達智 、中時、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捷運三鶯線灌漿崩塌3死2傷，新北市長侯友宜宣布立即停工調查。（截自中時電子報直播畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷運三鶯線高架灌漿工程20日發生倒塌事故釀3死2傷，新北市長侯友宜勒令現場停工。左為正常鷹架，右為倒塌鷹架。（杜宜諳攝） 新北捷運三鶯線灌漿意外工人墜落，消防吊掛救出。（民眾提供） 直播》捷運三鶯線灌漿崩塌3死2傷 新北市長侯友宜現場說明 訂閱影音： 中時新聞網 新北市三峽區佳福路與佳興路交叉路口，20日中午正在進行三鶯環狀線捷運工程時，發生橋墩灌漿倒塌事故，5名工人從高處墜落，3人送醫後宣告不治，另2人輕傷。 新北市長侯友宜抵達事故現場，宣布現場立即停工，全面檢視工安，追究相關人員責任。傷者要積極搶救，死亡者從優撫卹照顧。 對於工安事件絕對用嚴正態度面對，該檢討、該停工、究責，立即停工，工安問題全面檢視，再來談三鶯的復工。 1218公投》民進黨公投說明會左營場 蘇貞昌、賴清德籲投下四個不同意 史話》斬首行動失敗 周恩來逃死劫（歐陽聖恩） #灌漿 #新北市長侯友宜 #進行 #捷運三鶯線 #3死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南瑤宮明春笨港進香 罕見連續7聖杯確定起駕日 12:552021/11/19 寶島 屏東重機男撞賓士「內臟全碎」身亡 父低調現身殯儀館 20:262021/11/19 社會 藍營縣長稱「核廢料現存哪就放哪」 侯友宜：不能放人口稠密地方 13:472021/11/20 政治 苗栗縣議會總質詢徐功凡、廖英利著墨消防公安 17:022021/11/19 政治 捷運三鶯線灌漿工程崩塌 3人無生命跡象 疑多名工人遭活埋 13:372021/11/20 社會 竹苗不平靜 3車禍4人喪命 04:102021/11/20 社會新聞 中和警守望相助隊訓練 強化防詐宣導 15:022021/11/19 寶島 國4豐原西行匝道11／26開放 交通黑暗期提早半年結束 17:512021/11/19 寶島 新北與銘傳大學簽署合作備忘錄 強化防災研究與實務應用 16:252021/11/19 生活 防範梨山森林火災 跨機關動員40菁英演訓 12:202021/11/19 社會 私中自辦科學營、入學考試強化招生 教團批：填鴨教育根本沒改變 12:332021/11/19 生活 社會熱門新聞 捷運三鶯線灌漿工程崩塌 5工人救出3人宣告不治 - 社會 影》捷運三鶯線灌漿崩塌3死2傷 侯友宜：立即勒令停工 - 社會 撞賓士重機騎士慘死全因超速？ 他點破關鍵在「道路致命缺陷」 - 社會 嘉義高中也有「棒球隊」！學生舉球棒擠滿走廊叫囂畫面曝光 - 社會 6女「裝置藝術」惡整停車路霸 網見車型：駕駛來頭不小 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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