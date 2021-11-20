捷運三鶯線高架灌漿工程20日發生倒塌事故釀3死2傷，新北市長侯友宜勒令現場停工。左為正常鷹架，右為倒塌鷹架。（杜宜諳攝）

新北捷運三鶯線灌漿意外工人墜落，消防吊掛救出。（民眾提供）

直播》捷運三鶯線灌漿崩塌3死2傷 新北市長侯友宜現場說明

新北市三峽區佳福路與佳興路交叉路口，20日中午正在進行三鶯環狀線捷運工程時，發生橋墩灌漿倒塌事故，5名工人從高處墜落，3人送醫後宣告不治，另2人輕傷。

新北市長侯友宜抵達事故現場，宣布現場立即停工，全面檢視工安，追究相關人員責任。傷者要積極搶救，死亡者從優撫卹照顧。

對於工安事件絕對用嚴正態度面對，該檢討、該停工、究責，立即停工，工安問題全面檢視，再來談三鶯的復工。