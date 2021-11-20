捍衛海疆，海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」第1艘100噸級巡防艇10087艇20日移交澎湖即刻上路，首要任務強力取締越界作業的中國大陸漁船，新戰力將戍守台灣海域第一道防線。

因應台海情勢急轉直下，維護我國主權及捍衛漁權，海巡署展開「籌建海巡艦艇發展計畫」，107年起至116年籌建大型巡防艦、巡防艇141艘，編列經費426億多元。

第1艘100噸級巡防艇10087艇19日於高雄中信造船高鼎廠交船下水，連夜返回澎湖第八海巡隊基地服役，20日熱鬧舉辦交接典禮。

海巡署艦隊分署分署長廖德成主持噴水祈福儀式，澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜等應邀見證，全場10087巡防艇新艇長澎湖子弟顏良記最歡喜。

新造100噸級巡防艇總噸位319噸，新式設計配合海巡任務需求進行改良，船身延伸長達40公尺，比舊型更長更大，尤其採用硬稜泌船型，大幅提升巡防艇耐浪性及安全性，同時為強化登檢強靠功能，船體採全罩式船舷及左、右兩舷外板加裝大型防撞碰墊。

艦隊分署表示，10087巡防艇原定明年1月31日完工交船，海巡署及中信造船廠攜手努力，克服疫情超前工程進度，提前兩個多月完工。

澎湖第八海巡隊指出，趕上東北季風期間，新造10087艇即日起正式投入澎湖海域巡弋任務，提升海上勤務密度與強度，強力取締越界作業中國漁船，確保漁民作業安全，展現海巡捍衛主權及護漁決心。