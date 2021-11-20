第15輪疫苗接種規劃曝光，共開放6類民眾預約接種，分別為BNT第1、2劑，莫德納第1、2劑，AZ第2劑及AZ混打，共409萬人符合資格。但第14輪加開混打意願登記僅6小時，有民眾反映來不及登記，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，最快15輪可開放非預約平台混打，未來民眾自行前往各衛生局指定醫療院所預約接種混打的疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，本期符合預約資格者共409萬人，第一劑共73萬人（單選BNT共13萬人、單選莫德納共30萬人、兩者複選30萬人），第二劑則包含BNT疫苗244萬人、莫德納疫苗15萬人、AZ含混打共77萬人。

符合混打資格人數共8.6萬人，分別為單選莫德納1.4萬人、1.9萬人單選BNT、5.3萬人兩者皆選。但第15期符合混打資格者僅限「11月18日前已意願登記」的民眾，是否會再開放混打意願登記？莊人祥表示，第15期不會重開意願登記，但最快有機會於本期開放「非預約平台」混打，民眾自行前往各衛生局指定醫療院所預約混打疫苗。

第15期將採分流預約，BNT疫苗可於11月23日上午10時起至11月24日中午12時預約；AZ、莫德納疫苗可在11月23日下午2時起至11月24日中午12時預約。施打日成為11月25日至12月1日。