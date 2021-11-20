吸引網美拍照的梳子壩，不只造型特殊，具備分離土石流帶來侵害的功能。（盧金足攝）

農委會水土保持局南投分局不只專業水土保持，還是賣咖啡高手，企畫監製《第一杯咖啡》微電影，吸引日本咖啡市場，水土保持局南投分局表示，推動咖啡專區吸引年輕人投入，本土咖啡與土石流治理資源整合，讓大家認識水土保持，也翻轉農業產業價值。

「雖然一杯來自台灣的咖啡比日本當地咖啡貴數倍，仍吸引很多咖啡愛好者」，水土保持局南投分局分局長陳榮俊指出，近年在雲嘉地區成立咖啡專區，力邀與咖啡有連結的藝人拍攝微電影《第一杯咖啡》協助行銷古坑咖啡。

陳榮俊說，水土保持與觀光看起來像是不同業務，但風景區有完善水土保持，才能帶動安全的觀光，拍攝《第一杯咖啡》以古坑鄉歷史建築「永光派出所宿舍」為故事場景，咖啡飄香讓世界認識台灣咖啡產地之美。

近幾年來全球常面臨大自然考驗，陳榮俊表示，古坑的華山咖啡品牌，帶動周遭的觀光產業，當地民眾猶記2000年時，因一場午後豪雨，挾帶崩落的土石約6萬立方公尺，長驅直入村莊，土石填滿溪谷，影響村民的生命安全及財產損失。

水保局南投分局展開護溪整治，其中，打造的梳子壩分離土石流帶來的侵害，像髮梳造型的梳子壩，成為網美來拍照景點，防治過程及防砂壩等構造物實物解說，增加民眾防災與避災觀念，也活化農村觀光產業。