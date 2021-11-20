華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）18日發布《揭開中國海上民兵序幕》研究報告。報告指出，隨著中國大陸於2016年完成南沙群島人造島礁哨點的建設，北京已將重點轉為在承平時期控制南海海上活動。甚至，在南沙群島隨時都有300艘大陸海上民兵船隻固定巡邏，騷擾外國船隻活動。不過，大陸學者駁斥該報告沒有清楚界定民兵定義，而妄加把漁民視為民兵。

報告表示，大陸海上民兵由專門為此目的而建的民兵船艦，以及商業捕漁船隊所組成。隨著北京對幾乎整個南海提出愈來愈有自信的主權聲索，海上民兵的規模與數量也呈現爆炸性成長。

包括越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊與台灣，都對南海的部分海域主張擁有主權。面對此情此景，北京持續於南海興建人工島，以及簡便跑道、避風港與其他軍事基礎建設。

報告稱大陸的海上民兵最早可追溯到1950年代的近海防禦。隨著大陸漁1970年代自越南手中奪取西沙群島，北京政府持續補貼燃料、建築工程與維修經費，使得海上民兵的規模與範圍不斷擴大，進而成為協助北京領土與海洋聲索的工具。

例如，在2018年時，大陸部署約100艘的民兵船於菲國控制的中業島一帶；2021年春季，則約有200艘船隻集結在無人占領的牛軛礁。

報告稱，「在整個2000年代之間，民兵將注意力轉移到監視、騷擾北京反對的外國軍事活動上」。報告舉例，疑似民兵的船隻衝撞外國船艦，破壞船艦上的聲納陣列或探索設備，投擲碎片或發射水砲，還會進行其他危險的舉動。

小藍人不但阻撓東南亞國家捕魚與海底開採等經濟活動，2014年更發生中海油田服務公司的「濱海285」衝撞越南漁政船。2009年3月，美國海研船「無瑕號」（USNS Impeccable）在海南省以南75浬處作業時，遭5艘大陸船隻包圍。

CSIS's @AsiaMTI and @C4ADS present the most comprehensive study to date of the structure, subsidies, and ownership networks of China’s maritime militia in the South China Sea.



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CSIS亞洲海事透明倡議（AMTI）主任，也是報告作者之一的波林（Greg Poling）表示，自習近平上台以來，大陸不斷努力讓海上民兵走上專業化與建設的道路之上。

他表示，「專業海上民兵(MMFV)的漁船主要在海南數個港口行動，而南沙骨幹船隊(Spratlys backbone fleet, SBFV)則是改裝漁船，負責廣東省5個港口區的活動」。

他強調，「民兵的價值在於相當程度上可以否認。北京可推託這些人是商業人士。不過，結合遙測與攝影證據可分辨到底是否為民兵船艦」。透過遙測等方式，報告辨識出122艘民兵船與52艘可能隸屬於民兵的船隻。

事實上，大陸南海研究院副研究員陳相秒就認為，把南海漁民說成海上民兵無疑是不當且誇大的說法。CSIS報告根本沒有精確定義海上民兵的成員身分。

他強調，民兵應該是同時接受軍事訓練與其他活動的人；但大陸大多數漁民都沒有受過軍事訓練，不該被視作民兵。