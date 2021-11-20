第一金控暨第一銀行董事長邱月琴20日指出，全球經濟復甦，台灣今年經濟表現不錯，明年更可望成長4％以上，對於明年一銀的業務成長情形，各項業務成長目標將是10％以上，海外的目標更高。

年終獎金方面，邱月琴強調，一銀員工，年終獎金預計包含績效獎金、超盈餘獎金、員工酬勞，總計將會超過7個月以上，「在公股排名不是第一，就是第二」。