第一金控暨第一銀行董事長邱月琴：一銀明年各項業務目標成長10％以上 15:192021/11/20 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一金控暨第一銀行董事長邱月琴20日指出，全球經濟復甦，台灣今年經濟表現不錯，明年更可望成長4％以上，對於明年一銀的業務成長情形，各項業務成長目標將是10％以上，海外的目標更高。 年終獎金方面，邱月琴強調，一銀員工，年終獎金預計包含績效獎金、超盈餘獎金、員工酬勞，總計將會超過7個月以上，「在公股排名不是第一，就是第二」。 元宇宙第一股仍虧損 Roblox股價竟漲4成市值贏任天堂 彭帥安危成謎 WTA揚言撤出中國市場 #邱月琴 #一銀 #第一金控 #銀行董事長 #年終獎金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北富銀力挺淨零碳排 攜手台汽電簽署綠電合約 10:022021/11/20 財經 社評／不能輕忽明年經濟增長逆風 04:102021/11/20 焦點新聞 疫情趨緩 訊芯明年營運回神 04:102021/11/20 證券．權證 《國際產業》中國大陸原物料暫緩漲 製造商鬆口氣 13:572021/11/20 財經 瀚宇博 提升高階產品比重 04:102021/11/20 證券．權證 五堅情成軍兩周年宣布攻蛋喜訊 陳零九淚灑快閃現場 14:512021/11/20 娛樂 抗通膨 專家籲Fed提前升息 04:102021/11/20 全球財經 車用夯 艾笛森啟動擴產計畫 04:102021/11/20 證券．權證 房市亮點－新北房市 紅樹林生活圈 首購買氣喊燒 04:102021/11/20 產業．科技 公教優利房貸 台銀、中信銀獲選承作 04:102021/11/20 財經要聞 伺服器夯 英業達明年出貨旺 04:102021/11/20 證券．權證 財經熱門新聞 「自家人」瘋賣長榮航暴賺1.4億 網見還有20萬張：真的賺爛了 - 財經 月薪4萬房貸2萬很可笑？他拿「利率」打臉結果超反轉 - 財經 前10大流動股東落跑 工業富聯股價狂殺 鴻海小股東嚇爆了 - 財經 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 住日月潭飯店1天要1百萬 網嚇：竟有上千人住過 真相曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。