51歲的符績和育有2個孩子，兒子就讀國小6年級，女兒則是4年級，3人都患有罕病「成骨不全症」。圖為全家合影。（林周義攝）

51歲的符績和育有2個孩子，兒子就讀國小6年級，女兒則是4年級，3人都患有罕病「成骨不全症」，特別容易骨折，曾因同學家長不理解而遭受責備。孩子雖喜歡體育，卻無法從事劇烈運動，身為學校愛樂社團社長的符爸爸鼓勵他們學音樂，如今2個孩子各有所長，兒子擅長小提琴，且有「絕對音感」，女兒則擅長大提琴，近期更準備參與公益演出。

符爸爸和2名孩子從小就容易骨折，去年女兒骨折送醫，醫師察覺有異，安排基因檢測，才發現女兒、兒子與自己都患有罕見疾病「成骨不全症」。罕見疾病基金會表示，「成骨不全症」是一種因先天遺傳性缺陷，因膠原纖維病變，造成骨骼強度耐受力變差而脆弱、骨折的疾病。 臨床上表現差異大，輕則骨質疏鬆、頻繁骨折，嚴重時甚至未出生就骨折，甚至死產。

回憶起病情經過，符爸爸表示，自己曾從機車上摔倒，就摔斷了9根肋骨、1跟鎖骨及肩胛骨，被送入加護病房，現在自己全身都是鋼釘，是實實在在的「鋼鐵人」。而孩子光是從椅子上跌倒就會骨折，四肢都動過手術。至今他在2名孩子身上花費了各300萬元，自己動手術也花了100萬，坦言在無健保給付之下，治療壓力相當大，希望政府多多幫忙。

符爸爸表示，因孩子容易受傷，有些家長要求自己的孩子不要靠近他們，甚至有家長在群組指責符爸爸無法把孩子照顧好，說孩子「怎麼這麼容易就受傷」，身邊的人也不敢與孩子們接觸，令他十分難過。經過醫師、基金會的幫助，符爸爸決定好好面對這個疾病，親自到學校與老師、家長溝通，期望大家能幫助、接納孩子，並解釋孩子其實很想交朋友，只是不能一起從事太劇烈的活動。

由於孩子容易受傷，身為學校愛樂社團社長的符爸爸鼓勵孩子把樂器學好，希望未來成長的路上可有音樂陪伴。耳濡目染之下，孩子們現在都有各自的專長，兒子符力丰擅長小提琴及鋼琴，甚至還有「絕對音感」，女兒符蓉功課好，且擅長大提琴及鋼琴。 2人今日獲罕病基金會頒發「認真負責獎學金」及「成績優良獎學金」，並同台演出，下個月還會參與公益演出。

符爸爸表示，孩子們喜歡表演，從中獲得成就感，樂器是他們的工具，無論孩子未來是不是會朝音樂發展，他希望孩子知道他們不是一無所有，仍然可以活得快樂、精彩。