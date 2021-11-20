本周移師台大體育館的PLG官辦熱身賽，首先登場的是先前保持不敗的台新夢想家，遭遇前兩場熱身賽皆敗的新北國王，夢想家靠著全隊6人得分上雙的平均火力，終場89比87力挫國王，除拿熱身賽3連勝，也送國王苦吞3連敗，至今仍未開胡。

比賽才打不滿6分鐘，替補上場的夢想家後衛吳松蔚，就因落下時不慎踩到楊敬敏的後腳跟，造成左腳踝嚴重扭傷退場，卻激發夢想家板凳鬥志打出7比0小高潮，不過國王也有簡祐哲連進3顆三分球，打完首節，雙方打成23比23領先。

夢想家次節殺出「奇兵」王振原，他連投進三分外線，接著切入上籃取分，帶起夢想家10比2攻勢，一度擴大領先到12分，國王換成洪楷傑連進兩顆三分球重新追近，打完上半場，夢想家44比37領先國王，雙方上半場沒人得分上雙。

國王前鋒洪楷傑第3節接連切入取分且站上罰球線，搭配上半場得分掛零的楊敬敏找回手感，國王再次打出10比2超前，不過夢想家逐漸回神，尤其是洋將吉爾貝克與吳永盛，兩人攜手幫助夢想家打完前3節，再次取得66比63領先優勢。

打到最後關頭，簡祐哲三分命中，幫助國王追到85比88，接下來吉爾貝克兩罰中1，楊敬敏卻在最後30秒發生掉球失誤，幾乎葬送國王逆轉機會，夢想家接下來順利拖完時間，儘管國王喊出短暫停，還是改變不了苦吞3連敗命運。