南投縣竹山鎮雲林國民小學20日舉辦幼兒園舍落成典禮，縣府祕書長洪瑞智與縣議員吳瑞芳、蔡孟娥、游顥等來賓以及縣府教育處副處長王淑玲、校長劉仲芳共同剪綵，見證新校舍的落成，並與小朋友吃下象徵圓滿的湯圓，歡慶校舍工程圓滿完成。

洪瑞智指出，縣長林明溱上任後重視幼兒教育，積極推動平價教保服務，希望在公立幼兒園增班設園，目前全縣公立幼兒園及非營利幼兒園可提供7526名幼兒就讀，雲林國小附設幼兒園原本招收3至5歲混齡班30人，每年名額僧多粥少。

為增加幼兒就學名額，縣府爭取到中央補助經費1471萬元，加上縣政府自籌201萬元，總經費1672萬元，新建幼兒園舍，2021年由現有1班增為2班，招收3至5歲混齡班2班計60人，目前已招生額滿，社區確有公共幼兒園的需求。

他指出，縣府今年度在文山國小等7所國小擴大教保服務，增加165個公共化名額，爭取經費運用學校空餘建地新建幼兒園舍，僑建國小、北投國小、雲林國小、南光國小已如期完工順利開學，未來再加上溪南國小，有助加速提升公共化教保服務供應量，繼續努力增班設園，降低年輕家庭養兒育女及經濟上的壓力。

劉仲芳表示，新建幼兒園是希望讓幼兒都有就學的機會，落實政府教育均等的理想，感謝縣府及各界在新建幼兒園舍中給予的支持與協助，學校將致力提升幼兒教育品質，提供具人文涵養的美學環境。

出席的三名議員強調，新建幼兒園舍蓋得美輪美奐，讓孩子有更完善健全的學習環境，可說是新的里程碑，希望在校長老師用心之下，學生獲更好教育品質，讓家長更加安心。

新建幼兒園舍外觀以鐵灰色斜屋頂搭配黃色調低彩度的外牆壁磚，校方用心規畫空間，讓孩子們可以在這座優質的環境空間中自由探索與學習，在綠意盎然的校園中，明亮的採光及通風，讓幼兒進到教室彷彿置身於大自然。

此外，並以幼兒積木玩具及家的創意造型為發想，將幼兒園營造出像「家」一樣的空間氛圍。游顥議員也特別找了地方藝術家為園舍玻璃設計裝置藝術，讓孩子的學習環境更有藝術氣氛。