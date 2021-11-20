陳姓、羅姓男子相約桃園市中壢區1間摩鐵開趴，卻與傳播妹產生爭執，持刀要回7000元坐檯費。邱姓馬伕獲報，找來10人衝進房間。19歲在包廂的李姓男子受到波及，被砍到臟器外露，捧腸子等救護車。但送醫後仍不治。檢方依殺人罪起訴馬伕，其他10人則依傷害致死起訴。

檢方調查，陳、羅2人7月9日晚間在中壢1間摩鐵開趴找來傳播妹，並付了7000元。但陳認為服務不佳，要求拿回坐檯費，小姐不肯，陳與羅竟拿刀子恐嚇，小姐只好拿錢出來。邱姓馬伕得知後，找了10人搭車前往摩鐵，並持棍棒、木刀、西瓜刀進房間砍人。陳、羅、李遭到圍毆。李男被砍中腹部，甚至捧著腸子等救護車，送醫後不治。

警方陸續逮捕邱姓馬伕、李男等11人到案，檢方認為，邱是為拿回坐檯費才找人。其他人是為了傷害意圖才聚集，邱持刀殺人並非其他人可預見。因此邱依殺人罪嫌起訴，其他人則是傷害致死起訴。