新北市三重區慈愛公園以乳酪蛋糕為造型的共融遊具今（20）日啟用。（三重區公所提供）

新北市三重區慈愛公園以乳酪蛋糕為造型的共融遊具今（20）日啟用。（三重區公所提供）

新北市三重區慈愛公園以乳酪蛋糕為造型的共融遊具今（20）日啟用。（三重區公所提供）

新北市三重區慈愛公園以乳酪蛋糕為造型的共融遊具今（20）日啟用，遊具包含隧道滑梯、旋轉吊椅、攀爬架以及蝴蝶泡泡等主題遊戲，歡迎阿公、阿嬤、爸爸、媽媽帶著孩子們來探索。三重區長陳奇正表示，慈愛公園位於三重住宅區內，鄰近學區及捷運徐匯中學站，交通便利。

陳奇正表示，慈愛公園位於三重住宅區內，鄰近學區及捷運徐匯中學站，交通便利。小小面積的公園內含兒童遊戲區、成人體健區、廣場及活動中心，是一個小而美的公園。這次公園遊戲區更新，以乳酪蛋糕為設施主題，遊具上方的可愛米老鼠意象對乳酪蛋糕垂涎的神情，增添了有趣又可愛的互動。

在整體遊具採二層設計小巧的空間內，包含攀爬、旋轉吊椅及隧道滑梯，讓愛動的小朋友能在乳酪蛋糕內躲貓貓盡情玩耍；在第二層也設計了蝴蝶採蜜、泡泡鏡及賓果遊戲版，讓喜愛靜態活動的小朋友也能有完整的遊玩體驗。

陳奇正表示，特別感謝李倩萍議員提供建議款與協助向市府爭取經費，才能由公所在慈愛公園內打造提供孩子們最喜歡的共融遊具。

新北市政府綠美化環境景觀處處長林俊德表示，新北市政府於2019年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，以提供每一位市民更完善且有趣的公園休憩空間。