大陸央視新聞20 日報導，大陸國家市場監管總局根據大陸《反壟斷法》，對43起未依法申報違法實施經營者集中案件立案調查。經查，相關案件均違反了《反壟斷法》第21條，構成未依法申報違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。近日，市監總局根據《反壟斷法》第48條、49條作出行政處罰決定，對涉案企業每案分別處以50萬元（人民幣，下同）罰款。43起案件中，以騰訊控股有限公司收購中國醫療線上公司股權案等13起、阿里集團收購高德軟體股權案等8起居前兩名。百度、京東、蘇寧也在榜上。

經營者集中是反壟斷法規制對象之一，主要包括經營者合併；經營者透過取得股權或資產方式取得其他經營者控制權；經營者透過契約等方式取得對其他經營者控制權或能夠對其他經營者施加決定性影響等三種情形。國家一般會通過反壟斷法的強制的事先申報制度，控制較大規模的經營者集中，未經國家審查通過不得實施集中。

報導稱，隨著反壟斷執法的深入推進，企業經營者集中申報意識不斷提高，主動梳理和報告以前未依法申報違法實施的經營者集中，並積極配合調查。本次公佈的案件均為過去應當申報而未申報的交易，案件數量多、涉及企業廣泛、交易時間跨度較長。依法處理未依法申報案件，既能保障各類市場主體公平參與競爭，維護反壟斷法權威，不斷優化公平、透明、可預期的競爭環境；又能有效督促企業提升合規意識和能力，推動企業和行業持續健康發展。