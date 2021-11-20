小男孩樂團推出第4張專輯《小男孩如是說》，11月19日實體專輯正式發行，當晚在統一時代百貨2樓夢廣場舉辦發片簽唱活動，以「也許不很快的快閃演出」為主題，號召歌迷粉絲下班趕場來聽歌，理想混蛋主唱雞丁擔任嘉賓，吸引來自各地的歌迷粉絲共襄盛舉。

小男孩樂團昨晚舉辦簽唱會，邀請雞丁擔任嘉賓。（滾石唱片提供）

小男孩樂團和雞丁因在Twitch線上直播而結緣，昨晚除了一連帶來8首歌曲，也邀請雞丁擔任嘉賓，與米非首度合唱新歌〈我們都要好好過〉，並重新詮釋理想混蛋經典傳唱歌曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，限定版的男女對唱讓聽眾陶醉不已。

此次簽唱會，小男孩樂團一改以往樂器配置，邀請到暖心歌曲〈茶葉蛋〉的編曲老師Liv，以鋼琴加上雙吉他的形式，安排了難得現場演出的抒情歌單，包含戲劇「無神之地不下雨」的插曲〈讓我聽見你〉，以及新專輯中的暖心歌曲〈茶葉蛋〉，都是第一次LIVE呈現。

吉他手漢斯擔任這次《小男孩如是說》專輯主要音樂製作統籌，分享到：「專輯視覺設計中，有很多不存在於真實世界的奇幻場景，而製作這張專輯對我們來說，也像是一趟奇幻之旅，用了許多之前沒想過的音樂製作手法，也難得找到雞丁和洋蔥這對『雙胞胎』加入。」主持人米鹿現場也詢問歌迷：「雞丁和洋蔥有沒有像？」眾人紛紛舉手附和，原來大伙兒認為兩人外貌神似，讓雞丁哭笑不得。