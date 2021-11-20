張鈞甯（左）在《誰在你身邊》中深愛老公陳恩峰。（HBO GO提供）

張鈞甯在《誰在你身邊》中與老公陳恩峰發生婚姻危機，陳恩峰覺得彼此失去信任而提出分手，對於戲中敢愛敢恨的角色詠琪，張鈞甯演得很過癮，她說：「詠琪是只有0或100的女人，愛或不愛對她而言沒有中間值。我的感情觀其實也很像她，我相信我看到的眼前的人現在的樣子，別人說他什麼我都不會去聽。我給了愛就會是全部。」

現實中，張鈞甯如果面對婚姻中懷疑有第三者時，會怎麼做呢？張鈞甯直說：「如果是我，我會選擇直接對老公攤牌，我不願意花時間去猜忌，會直接問他是怎麼回事？我覺得如果心已經變了，就直接分手。」也表示不會再說任何一句想挽回的話，因為不信任是一道裂縫，裂縫存在兩人中間只會越來越大，結果對大家都不好。

張鈞甯飾演的詠琪是從小很缺乏愛的孩子，活在父母爭吵中，只有同父異母的姐姐詠潔愛她，所以她分析「這樣的人通常心理沒有自信和安全感，所以詠琪的人生觀就是只相信當下」。

而她的個性是不喜歡的人她絕對不會靠近，一旦確認對方是真心待她，她給予的溫暖也毫不保留，她百分之百的愛丈夫，如同他們戲中許諾生死相守的結婚誓言。

《誰在你身邊》集結堅強卡司張鈞甯、徐若瑄、莊凱勛、陳恩峰等人，每周日晚9點於HBO GO上線，並在HBO頻道播出。