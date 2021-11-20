2021苗栗銅鑼杭菊生活節，20日由縣長徐耀昌、立委沈發惠及客委會委員陳春暖等人盛大開幕，特別以「菊內人」為主題，能讓各地遊客更加了解銅鑼、杭菊花及客家產業，成為真正的「局內人」。

徐耀昌表示，今年「銅鑼杭菊生活節-菊內人」特別不一樣，由在地農民、青年等組成的「富農農產運銷合作社」，自主性的透過議員羅貴星、鄉公所及商圈等力量向客委會爭取經費，結合優質在地店家共同推廣以杭菊為主題的地方農特產品行銷，可說是「打響銅鑼-振興經濟」。

富農農產運銷合作社理事主席陳弘智，感謝縣府、立委沈發惠及客委會等大力支持，共同籌辦今年的銅鑼杭菊生活節，讓整體個活動更加豐富、精彩，指杭菊花從20日起連續兩週為最佳賞花期，歡迎民眾來到銅鑼欣賞杭菊花海，感受銅鑼之美。

活動期間周末將邀請銅鑼在地團體表演，舉辦杭菊花書籤手作體驗、杭菊茶席、小農市集及摸彩抽獎活動，活動現場並不定時抽出優質店家好禮，如慢民宿住宿9折、雙峰草堂銅鑼燒兌換券，錦香餅舖杭菊餅禮盒，方妮巧禮的洗碗精等，讓遊客到銅鑼欣賞杭菊花盛開的美景外，還能夠在花田間吃喝玩樂。

此外，從銅鑼火車站開始至活動會場，沿途並設置由聯合大學設計學院工業設計系師生規畫的客家傳統奉茶亭，讓路過的民眾，可以停下腳步、喝口杭菊花茶小歇一下，體驗道地的客家傳統文化。

銅鑼杭菊生活節開幕式，邀請銅鑼鄉新隆國小節令鼓隊演出「驚蟄露霜」，為活動磅礡開場，更盛大邀請到場貴賓一齊拿起小銅鑼，同步敲擊完成「百人敲響銅鑼」的盛舉，會場熱鬧滾滾。