台灣出口強勁，上市櫃公司獲利創高，推升台股大漲再度逼近「萬八」大關，但外資這兩年來卻逆勢賣超台股，合計逾兆元台幣。財信傳媒董事長謝金河表示，外資機構負責人坦言，他們對台股不斷賣超，原因是擔心兩岸發生戰爭。不過謝金河認為，看拜習會延伸出負責任的競爭，有選擇的合作，以及管制分歧、避免對抗；從這三個原則來看，「兩岸不會有大事」。

謝金河在臉書發文指出，一位企業界朋友最近告訴他，最近碰到大摩等外資機構負責人，就問他們：「台灣經濟表現那麼好，台股漲那麼多，為什麼外資賣超不停？」這些外資機構負責人異口同聲說，他們擔心兩岸發生戰爭！

「過去10幾年來，外資在台灣股市只有2011賣超2776.49億元，及2018年賣超3548.61億元，但這兩年外資都賣超，去年是5394.69億元，今年一度逼近6000億元，這一陣子買超，但今年迄今仍賣超4872.91億元，這兩年賣超合計逾兆元。過去外資賣超台股，台股必重挫，但這兩年，外資大賣，台股大漲，主要是內資回流，撐起台股半邊天，再加上台股基本面大好，這是台股走高的主因。」

謝金河認為，兩岸情勢，從外媒報導，看起來一觸即發，連新加坡總理李顯龍都擔心兩岸擦搶走火，但這次拜登與習近平視訊會議其實傳遞了一個訊號，大家都不願意兵戎相見，拜習會內有三個精神：競爭、合作、對抗，延伸出來的是負責任的競爭，有選擇的合作，以及管制分歧、避免對抗。從這三個原則來看，兩岸不會有大事。

再從另一角度看，謝金河分析，台灣半導體形成矽盾的防衛能力，另一個看新台幣，一個國家有沒有立即危險，錢一定跑得比人快！今年台幣升值力道全球第一，這代表錢比人勇敢。如果兩岸有危險，台幣老早不知道貶到哪裡去了！看今年貨幣貶值最可怕的土耳其，土國里拉從6.895跑到11.2983，形同崩潰，土耳其經濟一定不妙。

謝金河說，今年日圓、韓元都大幅貶值，南韓呈現的是經濟的頹勢，但日圓貶值隱含深意，過去30年，日本首相努力試圖讓日圓貶值，都不得其法，日圓太強，日本經濟欲振乏力，如今輕鬆貶值，背後有推手。而中國在大摩大力看好中，內外出現不同變化，在外面的資產都重挫，中國緊閉門戶的都沒有事。今年香港恒指跌8%，國企跌16%，MSCI中國指數跌14%，這個內弛外張的景象，也是貨幣戰的一環！