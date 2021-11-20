台南市陳姓、王姓民眾覺得一起做工的林男常在其背後說壞話，在工作上也有嫌隙，15日凌晨撂了4名朋友至林男北門區三寮灣住家，持木棍、球棒砸毀大門及車輛洩憤，當地員警獲報趕至現場時，已經不見嫌犯蹤影，經過警方追查，陳姓主嫌等6人陸續到案，19日依妨害秩序罪、毀損罪移送台南地檢署偵辦。

學甲分局將陳姓主嫌（中）等人移送法辦。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

據了解，被害人與陳姓、王姓犯嫌同為漁業養殖工作人員，陳嫌等2人認為被害人平時工作時會在其背後說壞話，且因某次工作上的人力調度，陳、王等2人無故未到，引起被害人不滿而指責，彼此早已產生嫌隙。

陳姓主嫌等6人持木棍、球棒砸毀被害人家大門、汽車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

陳姓主嫌等6人持木棍、球棒砸毀被害人家大門、汽車。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

案發當晚，以陳姓嫌犯為首的6名犯嫌分騎三部機車至被害人住家前，持木棍、球棒砸毀被害人大門及車輛洩憤，大聲叫囂後才離開，被害人事後也因深怕遭犯嫌再度報復，猶豫多時才完成報案程序並提出告訴。

台南市警察局學甲分局經過漏夜追查，鎖定嫌犯身分，18日先將王姓等5人查緝到案，陳嫌自知法網難逃，19日也主動到案說明，6人皆無前科，平均年齡約20歲。學甲分局長王子雄表示，「暴力零容忍」，對於任何失序行為警方將依法究辦，絕不寬貸。