中國駐芝加哥總領事館網站20日消息，當地時間19日發布公告，對中國留學生鄭少雄的遇難表示痛惜，並強烈督促美國有關方面保障在美中國公民的人身安全。並指18日晚駐芝加哥總領事趙建已與芝加哥大學校長阿利維薩托斯教授通電話，強調這是一起性質極其惡劣的案件，深感震驚和痛惜，強烈譴責暴徒濫殺無辜的凶殘行徑。引發廣大中國留學生和中國公眾強烈關切，也受到兩國輿論廣泛關注。

趙建說，中國總領館注意到芝大校方為遇難中國學生家長來美提供的協助。廣大中國留學生的健康和安全是他們在國內親人的最大牽掛，也一直是中國政府和中國使領館最為重視和關心的事項。廣大中國留學生和他們的家屬以及中國公眾對此案高度關切，要求美有關方面盡快查清案情，將罪犯繩之以法，告慰逝者，主持公道，給同學們創造一個安全友善的學習環境。

趙指出，廣大中國留學生是中美人文交流的積極參與者和貢獻者，是中美友好的富貴財富。中方強烈希望和要求美有關方面採取切實有力措施，維護好包括中國學生在內所有在美中國公民的安全，使他們免受惡性暴力犯罪行徑的侵害，免受各種歧視以及仇亞反華行為的侵害，為中美人文交流和各領域務實合作創造有利條件。

阿利維薩托斯對中國留學生鄭少雄不幸遇害，重申沉痛哀悼，對鄭少雄家人表示深切慰問。他表示，芝大方面高度重視維護包括廣大中國同學在內芝大全體師生的安全，對這一惡性案件給鄭少雄家人和廣大中國留學生帶來的巨大傷痛感同身受。有效應對暴力犯罪問題、維護芝大校園和社區安全是當前芝大關心的頭等大事。芝大將繼續為鄭少雄家人提供必要支援幫助，並將同芝加哥市和伊利諾州政府以及當地警方保持密切溝通協調，致力制定切實有效的公共安全戰略，採取有力措施，維護和提升芝大校園和廣大師生安全。

阿利維薩托斯說，芝加哥大學珍視同中國有關高校和學術機構建立的長期夥伴關係和美中兩國人民之間的友誼，中國學生學者是芝大大家庭的重要成員，芝大高度評價他們為學校發展作出的貢獻，將繼續積極支持和推動兩國人文和教育領域交流合作，促進兩國人民共同福祉。