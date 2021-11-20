富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲認為，目前美國家庭淨資產達141.9兆美元，其中包括2.5兆美元的超額儲蓄、創紀錄的房價和非常強勁的金融市場，可望支持未來幾年消費維持高於趨勢水準。

傑佛瑞．修茲表示，根據最新的10月份凱利衰退風險儀表板，整體儀表板訊號續亮綠燈，顯示美國經濟基本面仍穩健，儘管12個分項指標中的薪資增長指標因工資增長加快而由綠燈變成黃燈的謹慎訊號，但其餘11個分項指標均位於綠燈或擴張區間，而且，我們預期隨著招聘重新加速，2022年薪資增長可能出現放緩。儘管市場擔憂滯脹及大離職潮的風險，但評估目前與滯脹不同，短期通膨升高但實質經濟增長強勁且勞動市場健康，雖然通膨壓力可能難在短期消退，但一些壓力如供應鏈瓶頸可能會達到頂峰，至於大離職潮，JOLTS數據顯示八月份美國離職人數創歷史新高，約430萬人，但招聘及釋出的工作崗位更多，達630萬，招聘人數比離職人數多出2百萬，因此並不認同大離職潮的說法，可能正在發生的是勞動力市場流動加劇，許多人因追求更高工資而離職，雖然這可能對企業獲利產生影響，但顯示經濟依然健康，就業報告顯示招聘重新加速、近周持續申請失業救濟金人數下降，均顯示有越來越多失業者可能正在尋找工作。

另外，迄今為止史坦普500企業公布的第三季財報穩健，利潤率擴大，而且營收年增15%顯示需求依然強勁，正面看待美股多頭將延續。富蘭克林證券投顧表示，短線股市迭創新高後仍須慎防技術性回檔，然而，放眼美國經濟增長雖放緩但仍穩健，建議投資人趁震盪之際分批佈局，鑒於類股輪動加快，價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變之下，值得中長期投資，建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。

歐股方面，富蘭克林證券投顧表示，相較於其他主要國家已經或準備啟動政策正常化，歐洲央行仍維持相對寬鬆的貨幣政策，企業將持續受惠充沛的低利資金環境，且隨著疫情緩解、經濟持續重啟，歐洲較其他區域更受惠景氣復甦的經濟結構，將帶動歐洲經濟及企業進入2022年仍能維持較高的成長水準，繼國際貨幣基金會在十月的經濟展望中上調今年歐元區的經濟成長0.4個百分點至5％後，歐盟執委會近日亦預測歐元區經濟從疫情退中恢復，今年增長速度可望超越先前預期的4.3％達到5％，並預期2022年及2023年仍有4.3％及2.4％的成長率，而通膨在今明兩年達到2.4％及2.2％水準後將於2023年回落至1.4％

此外，隨著經濟快速增長與緊急政策逐步退場，預期歐元區總預算赤字佔GDP比重將從2020年的7.2％降至今年的7.1％，明年將顯著滑落至3.9％，2023年可望降至2.4％，公共債務部分則可望在2022年降至97.9％，2023年再降至97％，較5月份的預估來得快。

高盛證券亦在近日報告上調對道瓊歐洲600指數未來12個月的預估價位至530點，意謂13％的總報酬空間，看好歐洲在較低的利率環境、受惠景氣復甦及評價面具優勢下的投資機會，尤其就企業財報觀察，歐洲企業應對供應鏈瓶頸及投入成本上揚相當具有韌性，預期今年EPS成長可望超過60％，明年與2023年亦將仍有6％及4％的成長預期。

此外，歐洲企業股利率約3％，高於其他主要國家、國際資金對於歐洲的投資部位偏低、股票回購與企業併購今年來明顯增溫、與美國關係更為密切及下世代歐盟計畫（NGEU）對區域永續經濟發展的挹注，以綠能、數位轉型和經濟回穩的三大主軸，將直接嘉惠相關產業。隨著歐洲疫情影響逐漸淡化，經濟重返常態下，預估在政治與金融穩定、企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢下，將提供投資人不同於過往的視野與投資機會，建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業為布局重心，掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。