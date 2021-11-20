美國總統拜登稍早指出正考慮外交抵制北京冬奧會之際，英國首相強森據報亦考慮外交抵制冬奧，以抗議中國的人權記錄。

西方國家抵制北京冬奧聲浪不斷，美國總統拜登當地時間19日證實，考慮透過外交途徑抵制。

英國倫敦時報（The Times）報導，英國外交抵制冬奧的其中一個方案，是強森不出席冬奧儀式，但英國駐中國大使會參加。據傳，強森政府正積極討論，外相卓慧思（Liz Truss）贊成抵制。

報導又表示，5名保守黨政客去信強森，敦促他禁止英國任何官方外交代表出席冬奧。